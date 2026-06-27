Otro menor de edad perdió la vida: investigan muerte de joven de 16 años en Chiguayante

El adolescente recibió una serie de disparos cuando estaba en el antejardín de su casa.

Un joven de 16 años fue asesinado la noche de este sábado en su casa ubicada en la Villa Futuro en Chiguayante, en la Región del Biobío.

El fiscal jefe de Análisis Criminal, Michelangelo Bianchi, detalló que el hecho donde ocurrió “es un domicilio particular en el cual, en el antejardín de dicho domicilio, se habría producido precisamente el homicidio con arma de fuego”.

“Hay testimonios que se han ido recogiendo en el curso de la investigación y hay una dinámica ya más o menos clara de lo que habría ocurrido”, agregó, pero indicó en que deben corroborarlo con testimonios y cámaras de seguridad.

El homicidio del joven de 16 años en Chiguayante habría ocurrido a manos de un grupo de sujetos “al parecer a bordo de un vehículo, y habrían disparado hacia su interior”.

En el SAR de la comuna indicó que “se está trabajando con el cuerpo para las pericias respectivas de determinación de los impactos balísticos, sin perjuicio que el protocolo de autopsia determine la dinámica, las direcciones de los proyectiles y la causa de muerte”.

Desde la Brigada de Homicidios de la PDI precisaron que “de acuerdo a los antecedentes recopilados en el lugar y las pericias que se realizaron junto al Laboratorio de Criminalística, se logró establecer que alrededor de la medianoche de ayer, un grupo de personas llegaron hasta el domicilio de la víctima donde realizaron un gran número de disparos hacia el interior del inmueble”.