Familiares confirmaron a Cancillería la muerte de otros dos chilenos durante los terremotos en Venezuela

Con ellos ya suman tres los compatriotas que perdieron la vida en la tragedia que ya ha dejado miles de fallecidos.

A través de un comunicado, Cancillería confirmó que se notificó de la muerte de otros dos chilenos durante los terremotos ocurridos en Venezuela esta semana.

En el mensaje que se dio a conocer este domingo lamentaron “informar el fallecimiento de dos nuevas personas de nacionalidad chilena producto de los terremotos ocurridos en Venezuela”.

“Ambos casos han sido confirmados por familiares de las víctimas a la Cancillería, la cual se encuentra en contacto con ellos entregando asistencia, orientación y contención”, agregaron.

Ante esta situación, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores expresaron “sus condolencias a las familias de los connacionales fallecidos en este trágico evento”.

Estos dos chilenos fallecidos en los terremotos ocurridos en Venezuela se suman al caso de Érika Ramírez, una influencer que se desempeñaba como maquilladora, especialista en belleza y cabello, y creadora de contenido en redes sociales. Además era la madre de un joven de 21 años.

La mujer, que también tenía la ciudadanía venezolana, perdió la vida luego de que a raíz del movimiento telúrico colapsara la pared de un restorán en La Guaira. En el lugar estaba junto a su esposo, quien estuvo alrededor de 30 horas atrapado entre los escombros antes de ser rescatado con vida.