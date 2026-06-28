Cómo operaba organización que integraban los ciudadanos haitianos detenidos por tráfico de menores en Chile

Los imputados eran dueños de agencias de turismos que ofrecían a padres la tramitación documental de sus hijos desde Haití hasta Chile.

Durante la tarde de este sábado se confirmó que dos ciudadanos haitianos que integraban una asociación criminal dedicada al tráfico ilícito de migrantes menores de edad y al lavado de activos en la Región Metropolitana fueron detenidos.

La denominada Operación Reencuentro la llevó a cabo la Fuerza de Tarea de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA), dependiente de la Prefectura Contra el Crimen Organizado Centro de la PDI, en coordinación con la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte.

Según las primeras informaciones del caso, los imputados eran dueños de agencias de turismo que captaban a padres, a quienes les ofrecían la tramitación documental de sus hijos desde Haití hasta Chile.

De esta forma, dichas agencias realizaban de manera irregular el cruce fronterizo desde dicho país hacia República Dominicana, cometiendo el delito de tráfico ilegal de migrantes en dicha zona. Así, los niños continuaban el trayecto hacia territorio chileno.

La prefecta Elena Hidalgo, jefa de la Britrap, explicó que “el tercero autorizado por los padres para viajar junto a sus hijos era cambiado o variaba por necesidades o intenciones de beneficios únicamente lucrativos para la empresa, sin el conocimiento de los padres”.

Además, reveló que la organización que integraban los haitianos detenidos promovía, captaba y facilitaba activamente el ingreso ilegal de niños, niñas y adolescentes extranjeros al país con el fin de obtener réditos económicos.