“Que dure lo que tenga que durar”: el presente y futuro de la farándula según Cecilia Gutiérrez

Cecilia Gutiérrez se ha convertido en los últimos años en una eminencia a la hora de hablar de farándula. La periodista se ha destacado por ser parte de diversos paneles como Me Late, Zona de Estrellas, ¡Hay Que Decirlo! y, actualmente, en Primer Plano. Pese a que su trabajo ahora está frente a las cámaras, su trayectoria data de muchos años atrás, donde fue reportera de extintos espacios como SQP. Pero fue en la pandemia donde su carrera dio un vuelco.

cecilia gutiérrez

¿Quién quemó la casa de Felipe Camiroaga? Esa fue la pregunta que generó todo un debate en redes sociales ante el rumor de que Nano Calderón había sido el responsable, mientras la pandemia del COVID-19 tenía a todos en completo confinamiento. Para muchos, la única capaz de responder a dicha interrogante era Cecilia Gutiérrez, quien había escrito la biografía del fallecido animador.

La respetada periodista de espectáculos y farándula (44) recuerda, en conversación con EL DÍNAMO, que impulsada por su pareja decidió realizar un live en Instagram para referirse al tema que, en ese momento, se convirtió en trending topic.

“Me conecté con el libro de Felipe en la mano y, no sé, 1.000 conectados, 2.000. Impresionante la cantidad de gente que empezó a conectarse, más de los que me seguían en ese momento”, contó.

Si bien descartó que el hijo de Raquel Argandoña fuera el responsable del siniestro ocurrido en 2011, terminó leyendo pasajes del libro, manteniendo la atención de los usuarios. Gracias a eso, continuó utilizando sus redes sociales como medio de comunicación. “Vi que había un nicho por explorar, que había que explorar, que tenía que ver con los lives y la gente ávida con temas de farándula”, recuerda.

Más aún en una época donde la agobiante información de la pandemia, y meses antes del estallido social, despertó en los televidentes la necesidad de consumir mayor contenido de entretención en la televisión.

En ese entonces, la farándula llevaba varios años fuera de la programación de los canales luego de que, según la misma Cecilia Gutiérrez, el mismo género terminará sentenciando su muerte.

“Murió en la televisión, por culpa de la propia farándula que se volvió poco creíble, que ya era cualquier cosa por aparecer, porque era un negocio lucrativo para muchas personas y los tongos eran pan de cada día. La gente dejó de creer. Después ya era demasiado evidente. La misma farándula se fue matando así misma”, sostuvo.

Aún así, logró sobrevivir en otras plataformas, como las redes sociales, y comenzó a ser consumida cada vez más. Algo que la misma Gutiérrez logró percibir y gracias a eso, hoy cuenta con una comunidad en Instagram de casi 400 mil seguidores, quienes esperan atentos sus exclusivas.

“Quedó demostrado que la gente necesitaba distraerse, pensar en otra cosa. La farándula es eso, entretención. La TV la satanizó, pero viéndola como se está viendo ahora… Espero que no mute demasiado porque veo que está mutando a la antigua farándula”, afirmó.

En ese sentido, explicó que actualmente vemos una “más liviana, más cuidada”, pero advirtió que podría mutar a la antigua donde hay “personajes que dicen cualquier cosa y no les importa el costo que tenga. Ojalá no sea rápido ese cambio”.

Temas judiciales y del corazón: lo que marcará pauta en la farándula

Al abordar los temas que marcarán pauta en la farándula este año, Cecilia Gutiérrez destacó la seriedad que ha ido tomando debido a que los casos e historias son mucho más graves, como el que enfrentan en tribunales Jorge Valdivia y Cathy Barriga, quienes seguirán siendo en los próximos meses con sus respectivas investigaciones.

Durante este año, también, se tendrá especial atención en el futuro de Tonka Tomicic, a quien si bien se le abordó hasta hace un tiempo por el denominado Caso Relojes VIP, hoy el foco está en lo que será su regreso a los medios, lo que aún no se concreta. “Cuando pase, vamos a evaluar su regreso. Va a seguir marcando la agenda”, anticipó la panelista de Primer Plano.

Pero los temas que jamás dejarán de ser de interés público y que no se dejarán de lado son los temas del corazón porque “son los que más le interesan” a la audiencia: rupturas, romances, embarazos infidelidades; algo que definió como “la esencia” de la farándula y lo que conecta con la audiencia.

“Es el reflejo de lo que le pasa a la gente en la casa. Humanizan al ídolo desde otra vereda, pero son los mismos dolores”, agrega Gutiérrez.

Al ser consultada sobre si la farándula tiene fecha de vencimiento, Cecilia Gutiérrez fue tajante. “No me gustaría matarla a priori, pero yo creo que es un ciclo. Va a tener su ciclo, por eso hay que cuidarla. Siempre proyecto esto, pero no a largo plazo, que dure lo que tenga que durar. Estamos tan sujetos a lo que pase, la inmediatez que yo digo que si viene otra pandemia, todos para la casa y me van a tener haciendo lives”, argumentó.

“Lo proyecto con esa liviandad: hay que aprovechar el momento, pero en cualquier momento para la casa. La farándula no es prioridad en la agenda de los medios, sí en la gente porque lo que tiene más lectura son los temas de farándula.

A eso se suma que “hay un fenómeno que ha ido costando que la gente se acostumbre: que a las marcas les cuesta asociarse a temas de farándula y pide que le digan espectáculo. Como que todavía tiene esa carga, ese sesgo, de que es mala. Siempre hay que estar medio pisando huevos porque para que sea rentable hay que tener auspicios”.