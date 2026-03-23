Caso Licencias Médicas: dictan arraigo nacional y firma quincenal para seis funcionarios públicos imputados

De los 359 funcionarios públicos que serán formalizados, 49 estaban citados para hoy. Sin embargo, solo acudieron seis, por un error en las notificaciones.

Con las medidas cautelares de arraigo nacional y firma quincenal, quedaron seis de los 49 funcionarios públicos que iban a ser formalizados este lunes en el marco del caso Licencias Médicas.

El domingo la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente informó que en distintas jornadas formalizaría a 359 funcionarios públicos por la obtención de licencias médicas falsas y fraude de subvenciones.

La primera de esta tanda de audiencias de formalización estaba fijada para las 10.00 horas en el Centro de Justicia. Pese a que el primer grupo correspondía a 49 funcionarios, sólo seis llegaron hasta el tribunal debido a que no se notificó correctamente a todos los imputados.

Ante esta situación, los imputados tendrán que comparecer en nuevas audiencias. El tribunal, además, despachó órdenes de detención contra dos imputados que pese a ser notificados, no se presentaron.

Caso Licencias

La investigación tuvo su origen en un informe emanado de la Contraloría General de la República en mayo de 2025, que revelaba que 25.078 funcionarios públicos salieron del país pese a que se encontraban con reposo médico y que 13.286 asistieron a casinos en la misma condición.

Con anterioridad, la fiscalía había identificado a médicos que emitían licencias falsas y a los centros de salud Maxi Health SpA, SaludVida SpA y Centro Médico Medicilios.

Al cierre de la audiencia, la abogada Daniela Fregonara de la Fiscalía Alta Complejidad- SACFI, explicó que los imputados de esta causa obtuvieron licencias de estos centros o tuvieron más de ocho permisos médicos en estos recintos.

“Se trata esta de una primera etapa. Si bien hay 25 mil funcionarios públicos en estos listados de la Contraloría, el hecho de salir del país estando con una licencia médica, no significa la comisión de un delito. Por lo tanto, nosotros, en este caso, lo que estamos haciendo es investigar cuáles de las licencias médicas son efectivamente falsas y por eso se va formalizando y se va, en el fondo, realizando un trabajo minucioso por centros médicos emisores. El hecho de que en este momento se haya solicitado la formalización de 359 no significa que no se va a continuar con la investigación respecto de otros funcionarios y otras licencias médicas”, aclaró.

La representante de la fiscalía también dio a conocer qué condenas arriesgan los imputados. “Las penas por estos delitos van generalmente entre los 61 días y 3 años. Sin embargo, no es primera vez que nosotros formalizamos a compradores de licencias médicas. También lo hicimos respecto de una causa que actualmente se encuentra en juicio. En este caso, arribamos a salidas alternativas con ellos, con la condición de que paguen el monto de subsidio por incapacidad laboral improcedente. Es una decisión que se va a tomar como equipo investigativo, pero está dentro de las opciones”, dijo.