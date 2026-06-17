Las acusaciones que empañan la designación en la Suseso y que apuntan a exsuperintendenta

Parlamentarios apuntan a que candidatos idóneos quedaron fuera del proceso, mientras que María Soledad Ramírez, con un historial complejo, sigue en carrera.

Diputados de oposición manifestaron su preocupación por el proceso que se lleva a cabo en la Alta Dirección Pública (ADP) para elegir al nuevo superintendente de Seguridad Social (Suseso).

Según informó Ex Ante, la convocatoria cerró el pasado 4 de mayo con con 342 postulaciones. Sin embargo, la notificación habría sido eliminada del historial público y el 1 de mayo se anunció una ampliación del plazo de postulación.

A raíz de esto, Rodrigo Gutiérrez, una de las cartas que se perfilaba para encabezar la Suseso decidió oficiar al Consejo de Alta Dirección Pública el 9 de junio con el fin de solicitar una revisión a lo ocurrido.

En el Congreso, el diputado Jaime Araya (IND-PPD) ofició el pasado 8 de junio al ministro del Trabajo, Tomás Rau, para solicitar la “revisión, suspensión preventiva y eventual invalidación del proceso de selección de Alta Dirección Pública para el cargo de Superintendente/a de Seguridad Social“, debido a “antecedentes que podrían comprometer la idoneidad de una postulante y la regularidad del procedimiento de evaluación curricular”.

Esto ya que existen “antecedentes que indicarían que postulantes altamente calificados habrían sido excluidos tempranamente del proceso, mientras circulan versiones no oficiales -que precisamente por prudencia deben ser consultadas y no afirmadas como hechos concluyentes- según las cuales doña María Soledad Ramírez Herrera continuaría participando en dicho procedimiento“.

Por su parte, el diputado y actual presidente de la DC, Álvaro Ortiz ofició al presidente del Consejo de Alta Dirección Pública, Pedro Lea-Plaza, con antecedentes relacionados, precisamente, a Ramírez.

El polémico historial de María Soledad Ramírez

María Soledad Ramírez es abogada y ejerció como superintendenta de Seguridad Social entre 2021 y 2022 y busca retomar el cargo en este proceso, pese a que cuenta con graves cuestionamientos en su contra.

En 2022, la misma Suseso dictó una resolución por la no restitución de bienes fiscales (un notebook, una tablet y un celular). Posteriormente, remitieron los antecedentes al Ministerio Público por el eventual delito de apropiación indebida.

Ramírez declaró a favor de isapres en contra del Estado, asegurando que Licencia Médica Preventiva Parental, política pública durante la pandemia, había generado perjuicios a dichas entidades y que el financiamiento debió ser asumido por el Estado.

También se involucró en bullados casos de connotación pública como Caval. En dicha indagatoria declaró como imputada en una arista vinculada a transferencias de fondos de su entonces ex cónyuge.