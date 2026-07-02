Quién es Larry Changa, el líder del Tren de Aragua que será extraditado a Chile

El sindicado como uno de los líderes de la organización criminal venezolana llegará a nuestro país durante este jueves desde Colombia.

Para este jueves se espera que llegue a Chile el líder del Tren de Aragua, Larry Amaury Álvarez Narváez, conocido como Larry Changa, luego de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, firmara su extradición.

Sindicado como uno de los líderes y fundadores del Tren de Aragua, el venezolano llevaba dos años preso en Colombia en la cárcel de alta seguridad ubicada al sur de Bogotá.

En nuestro país, el sujeto deberá enfrentar a la justicia por diversos delitos asociados al crimen organizado, tales como secuestros y homicidios.

Su llegada a Chile

Fue en 2018 cuando Larry Changa se habría instalado en Santiago tras ingresar como turista. Desde entonces se dedicó a negocios ilícitos como manejar un café con piernas y una casa de cambio como fachada para lavar dinero y así financiar la organización criminal venezolana.

Junto con eso, montó una red de trata de personas, explotación sexual de migrantes, torturas y asesinatos.

Si bien pasó desapercibido por años, en 2021 fue vinculado a un homicidio luego de que su nombre apareciera como el dueño de un vehículo vinculado al crimen. Sin embargo, por la falta de pruebas en su contra quedó en libertad.

Tras dicho episodio quiso dejar Chile y en 2022 viajó a Colombia, pero le negaron la entrada y regresó. Se presume que abandonó el país tras ingresar a Bolivia de manera clandestina. Desde ahí logró llegar a Bogotá, donde fue detenido en 2024.

Los delitos

Pese a que había dejado tierras nacionales, Larry Changa continuó coordinando diversas operaciones ilícitas. El subprefecto Hassel Barrientos, jefe de la Bipe Antisecuestros de la PDI, señaló que en 2024, “en el último secuestro ocurrido en la Cuarta Región, se le imputa su participación como autor intelectual”.

También se le imputa su participación en el secuestro de un ciudadano venezolano en Los Vilos ocurrido en 2023 y dos secuestros con homicidio ocurridos en el año 2021.

A eso se suma que habría dirigido una de las células del Tren de Aragua en Iquique llamada La Compañía.