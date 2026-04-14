Pese a las reiteradas detenciones, los delincuentes vuelven rápidamente a las calles debido a que son menores de edad.

AGENCIA UNO.

En el sector de Barrio Franklin, una serie de robos protagonizados por grupos de menores de edad mantiene en alerta a vecinos y usuarios del transporte público.

Según denuncias y registros audiovisuales, los jóvenes, que operan en grupos de cinco a seis integrantes, se ubican en paraderos concurridos, abordan buses del sistema RED y, tras avanzar algunas cuadras, identifican a sus víctimas para sustraer celulares, billeteras y otros objetos de valor. Posteriormente, descienden rápidamente de las micros y huyen por calles cercanas.

¿Quiénes son la jauría juvenil que atemoriza el Barrio Franklin?

Los delitos no solo ocurren al interior de los buses. También se han reportado asaltos a peatones y automovilistas, especialmente cuando circulan con las ventanas abiertas. En algunos casos, los antisociales rodean a las víctimas e incluso las intimidan con armas cortopunzantes.

Vecinos del sector aseguran que estos hechos se concentran principalmente durante la tarde y noche, coincidiendo con horarios de mayor flujo. Además, denuncian que, pese a reiteradas detenciones, los involucrados vuelven rápidamente a las calles debido a su condición de menores de edad.

La situación ha obligado a cambiar hábitos, ya que algunos evitan transitar en ciertos horarios, mientras otros optan por no portar objetos de valor. En paralelo, crece la exigencia por mayor presencia policial y medidas más estrictas.

Autoridades locales reconocen la complejidad del problema y llaman a reforzar la coordinación entre instituciones, además de incentivar las denuncias para focalizar acciones de seguridad.

“Es una realidad bastante triste”, señaló el concejal de Santiago, Juan Mena, quien advirtió que la delincuencia está afectando el desarrollo del sector y contribuyendo a su estigmatización.