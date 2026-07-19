Tomás Domínguez, el arquitecto chileno que quiere inmortalizar el Cementerio General en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO

A principios de julio de este año, el arquitecto Tomás Domínguez Balmaceda volvió a la cruzada que ha mantenido por cerca de dos décadas: que el Cementerio General de Santiago sea reconocido como Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO
A escala local, en la primera década de los 2000, Tomás Domínguez ya había conseguido que las 28 hectáreas del Casco Antiguo del Cementerio General fueran declaradas como Monumento Histórico.
El portal especializado en la capital y sus atractivos, Santiago Adicto, lo definió como “el chileno que más conoce y vela” por la necrópolis ubicada en Recoleta. Y es que, tal como él responde en esta entrevista a EL DÍNAMO, acude al camposanto por lo menos una vez a la semana.
Más que las estructuras que buscan la eternidad —de inspiración gótica, egipcia y maya, por nombrar algunas— a Tomás Domínguez lo sobrecogen las más de dos millones de personas que descansan en el Cementerio General.
Que allí estén sepultados los restos de casi todos los gobernantes de una nación en su etapa republicana, a juicio del experto, ya constituye un Valor Universal Excepcional (VUE), uno de los criterios que el camposanto debe cumplir en su camino a la Lista del Patrimonio Mundial.
“Conociendo los cementerios de las grandes ciudades de América, Estados Unidos y Europa, he constatado que esto no ocurre en ninguna otra parte. Chile tiene la particularidad de estar muy concentrado en su capital y de haber optado, a finales del siglo XIX, por ampliar su cementerio principal en lugar de crear cementerios periféricos. Esto lo mantuvo como el principal camposanto del país hasta la década de 1970, configurando lo que llamo el ‘Panteón de los Presidentes y Gobernantes de la República’, relata Domínguez a este medio.
El inicio de la gesta y el robo a los muertos
“Mira, quizás ha sido una insistencia constante ante cada obstáculo. Partí con esto en el año 2000. En esa época, nadie consideraba que el Cementerio General pudiera ser patrimonial. Yo estudiaba Arquitectura en la Universidad Católica, un ambiente culto, pero en el que nunca contaba que iba al cementerio porque era mal visto, casi marginal, como ir a una cárcel o a un basural. Sin embargo, tenía la clara convicción de que era un museo. Y no solo por las esculturas; yo creo que los restos de las personas son incluso más importantes”, dice sobre la inquietud que lo ha llevado a estar ligado casi la mitad de su vida a la “Ciudad de los Muertos”.
Con el tiempo, esa convicción creció hasta que decidió plantearlo a la Municipalidad de Recoleta, que por entonces dirigía el UDI Gonzalo Cornejo. “Me fue bastante mal porque, aunque me compraron la idea, terminaron usándola para hacer contratos fantasmas con el pretexto de crear un libro. Ese fue el llamado caso GMA”, cuenta.
“Me di cuenta de que habían tomado mi idea como justificativo para saquear. ¿Y a quién le estaban robando? No a mí, sino que a los muertos. Suena raro y a la gente le da risa, porque piensan que al estar muerto ya no te afecta, y el Código Civil dice que la persona natural se extingue con la muerte. Pero, por ejemplo, a José Miguel Infante, miembro de la Primera Junta de Gobierno y quien abolió la esclavitud, le grafitearon la tumba. A Germán Tenderini le robaron la escultura de su tumba, el primer mártir bombero. ¿De quién era esa escultura? ¿De quién son los muertos? Una persona fallecida sigue siendo dueña de su tumba, de su nombre y de sus huesos. Es algo obvio, pero la gente no lo ve así”, argumenta.