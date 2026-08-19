Así fue el mensaje que Alexis Sánchez le dedicó al presidente Kast por su viaje a Tocopilla tras aluvión

Ante el viaje del mandatario, el futbolista dejó en claro que está atento a lo que ocurre en Tocopilla tras los estragos que dejaron las lluvias.

Alexis Sánchez no quiso quedar ajeno a la noticia del viaje que realizará durante esta jornada el presidente José Antonio Kast a Tocopilla, en la Región de Antofagasta, tras decretar Estado de Catástrofe por el aluvión y las fuertes lluvias de los últimos días.

A raíz de estos sucesos es que se ordenó la evacuación de diversos sectores de la ciudad, dejando cientos de damnificados por las remociones de masa.

Fue a través de su cuenta de Instagram que el futbolista reaccionó al video del mandatario partiendo rumbo al norte de madrugada, cuando aún no eran las siete de la mañana. “Confío en usted presidente“, consignó el jugador de la MLS en Instagram.

Además le recalcó a la máxima autoridad del país que, ante cualquier cosa, “si necesita ayuda, estoy disponible“.

En una segunda publicación, dejando a de lado a Kast, Alexis Sánchez remarcó que irá en ayuda de Tocopilla. “Cuando pase una semana o dos, y se olviden del norte, como siempre pasa, voy a estar yo presente en mi Tocopilla que me vio crecer“, indicó.

“Mi Tocopilla, nunca estarán solos. Chile“, remató el delantero en sus redes sociales, dando cuenta de que está pendiente de lo que ocurre en su ciudad natal.