Operación Ámsterdam: pareja de Mara Sedini es investigado como imputado en causa por tráfico de drogas

La Fiscalía de Aysén ya activó una serie de indagatorias sobre la figura de Martín Krauss Valdés.

AGENCIA UNO

La Operación Imperio Ámsterdam, investigación a cargo de la Fiscalía Regional de Aysén y el OS-7 de Carabineros, que tiene entre sus principales implicados a Camilo Huerta, también tiene como a uno de sus protagonistas a Martín Krauss Valdés, pareja de Mara Sedini.

La pareja de la ex vocera del Gobierno de José Antonio Kast es una de las personas investigadas en calidad de imputado en la causa que indaga eventuales delitos de asociación ilícita para el tráfico de drogas, tráfico ilícito de drogas, desvío de cultivo, cultivo de plantas del género cannabis y lavado de activos.

Según antecedentes aportados por el Ministerio Público, Martín Krauss aparece como uno de los accionistas de DN Medcorp SpA, sindicada como “un mecanismo de fachada o simulación, destinado a encubrir una actividad real de producción, abastecimiento y venta masiva de cannabis con THC”.

“Los antecedentes permiten sostener que la Corporación de Usuarios Medicinales de Cannabis Dispensario Nacional, DN Medcorp y MA Botanics no constituyen entidades aisladas, sino partes de un mismo sistema criminal, integrado por directivos, accionistas, administradores, encargados de locales, cultivadores, transportistas, operadores y receptores de fondos, todos coordinados en torno a un objetivo común: traficar ilícitamente cannabis y sus derivados, con la finalidad de obtener importantes ganancias económicas”, precisó la Fiscalía de Aysén.

En el marco de la investigación, la fiscal María Inés Núñez se valió de la Unidad de Apoyo a la Investigación Financiera Patrimonial (Infipat) para realizar el análisis patrimonial de Martín Krauss, consignó La Tercera.

Junto con ello, se solicitó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informar sobre acreencias y/o deudas que registren las distintas entidades bancarias de Krauss, además de consultas al Servicio de Impuestos Internos y la revisión de las sociedades que integra la pareja de Mara Sedini.