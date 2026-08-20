Alcalde Alessandri busca llevar el Metro a Lo Barnechea y suma respaldo para extender la Línea 7

La propuesta tomó nuevo impulso luego de una reunión que sostuvo con el biministro de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, además de ejecutivos de Metro.

El alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, continúa impulsando la idea de extender la futura Línea 7 del Metro de Santiago hacia la comuna, iniciativa que contempla sumar dos estaciones al trazado actualmente proyectado.

La propuesta tomó nuevo impulso luego de una reunión que sostuvo con el biministro de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, además de ejecutivos de Metro.

Tras el encuentro, el jefe comunal habría recibido una señal favorable respecto de la factibilidad técnica de la iniciativa, aunque el principal desafío sigue siendo encontrar una alternativa que permita financiar una obra de esta magnitud.

En esa línea, Alessandri ya prepara nuevas gestiones para analizar mecanismos que permitan concretar el proyecto. Entre ellas figura un encuentro con Diego Sabino, gerente general de Grupo Costanera y de Autopista Costanera Norte, donde se abordaría una eventual concesión del tramo comprendido entre Estoril y la Ruta G-21, uno de los principales accesos hacia los centros cordilleranos.

Desde el municipio estiman que esta fórmula podría contribuir a destrabar parte de las obras de infraestructura requeridas para facilitar tanto la llegada del Metro como el mejoramiento de la conexión vial hacia Lo Barnechea y la cordillera.

Polémica en Concepción por recursos para el Metro de Santiago

La posibilidad de extender la Línea 7 hasta La Dehesa también generó críticas desde parlamentarios del Biobío, especialmente por la incertidumbre que existe en torno a los proyectos de transporte público del Gran Concepción.

Los cuestionamientos apuntan a que mientras se evalúan nuevas inversiones para Santiago, en regiones persisten dudas sobre el financiamiento y los plazos de iniciativas como los corredores de transporte público.

El senador Gastón Saavedra (PS) manifestó “impotencia” y acusó al gobierno de José Antonio Kast de “centralismo excesivo”, mientras que el diputado Álvaro Ortiz (DC) sostuvo que “siempre hay plata para una extensión del Metro en Santiago, siempre hay recursos para invertir en la zona metropolitana de Santiago, pero cuando queremos tener los mismos sueños y cumplir las mismas expectativas en provincias, comunas, regiones, la respuesta es que no hay recursos”.