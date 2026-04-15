Cancillería sale al rescate de Mara Sedini por el Estrecho de Magallanes: “La soberanía de Chile es indiscutible”

Francisco Pérez Mackenna debió salir a aclarar la polémica generada por el silencio de la vocera de Gobierno respecto a la soberanía chilena sobre el Estrecho.

AGENCIA UNO

Francisco Pérez Mackenna, ministro de Relaciones Exteriores, salió al paso de la controversia generada por Mara Sedini, luego que la vocera de Gobierno no pudiera ratificar la soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes.

La polémica se instaló tras conocerse las declaraciones del jefe del Servicio de Hidrografía Naval de Argentina, contraalmirante Hernán Montero, quien planteó que “la boca de Magallanes es argentina. La boca que une Cabo Vírgenes con Punta Dúngenes y de ahí hacia el este es argentina”.

Esto hizo que Mara Sedini fuera consultada sobre estas palabras en el Congreso Nacional y se le preguntó si se presentaría una nota de protesta a la Casa Rosada.

Sin embargo, la vocera de Gobierno se limitó a indicar que “nosotros nos regimos bajo las reglas que tenemos y los tratados que tenemos y son, precisamente, los ministros de esas carteras los que dan las declaraciones correspondientes a nombre del Gobierno de Chile”.

Ante la insistencia de la prensa, que le pidió precisar si el Estrecho de Magallanes es territorio chileno en numerosas ocasiones, Mara Sedini solo guardó silencio.

Frente a esto, debió salir el canciller Pérez Mackenna, a través de una declaración pública, a poner fin a esta “polémica infundada que se ha planteado”.

“Como ministro de Relaciones Exteriores quiero afirmar que, primero, la soberanía de Chile en el Estrecho de Magallanes es indiscutible y se funda en dos tratados: de 1881 y de 1984; segundo, Chile ejerce pleno control sobre ambas riberas del Estrecho y asegura la libre navegación a todos los Estados, conforme con el derecho internacional”, dejó en claro el secretario de Estado.