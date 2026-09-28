Quién era el carabinero Cristopher Aguilera, asesinado en una fiscalización en Lo Espejo

La institución habilitó un libro de condolencias por el fallecimiento del cabo segundo, al que se puede acceder a través de la comisaría virtual.

Como el cabo segundo Cristopher Aguilera, de 30 años, se identificó al nuevo mártir de Carabineros, tras ser asesinado por un ciudadano venezolano mientras tomaba parte en un procedimiento policial en la comuna de Lo Espejo.

El hecho se produjo en horas de la tarde de ayer en el sector de Las Dunas, cuando Aguilera y otro carabinero fueron atacados por el autor del crimen, quien fue abatido en el mismo lugar.

De acuerdo con lo reportado por la policía uniformada, al cabo segundo se lo trasladó hasta el servicio de urgencias de la Clínica Las Condes, donde horas más tarde se confirmó su deceso.

Quién era el carabinero asesinado en Lo Espejo

Desde que se ratificó la muerte del carabinero Cristopher Aguilera, se inició una velatón en el frontis de la 42ª Comisaría de Radiopatrullas de Lo Espejo.

Según se conoció, llevaba alrededor de dos años formando parte de dicha unidad policial y, como parte de su labor, realizaba tareas operativas y preventivas en distintos puntos de la comuna.

Al cabo segundo Cristopher Aguilera, de 30 años, le sobreviven su pareja civil y su hijo, quien tiene solo nueve meses de edad.

Tras conocer el deceso del carabinero, el general subdirector de la policía uniformada, Enrique Monrás, manifestó que “lamentablemente, un nuevo mártir de carabineros, el cabo segundo Cristopher Aguilera Fernández ha fallecido. Un chileno, un padre, hijo, hermano, que salía todos los días, igual que todos los carabineros a lo largo del país, a cumplir con su misión de velar por la ciudadanía”.

Por otra parte, la institución habilitó un libro de condolencias por el fallecimiento del cabo segundo, al que se puede acceder a través de la comisaría virtual.