Del PC al PDG: la carta que diputados enviaron a Hacienda y Educación para no eliminar Yo elijo Mi PC

En la misiva, parlamentarios sostuvieron que “las políticas públicas deben ser evaluadas y mejoradas cuando presentan dificultades, pero corregir no es lo mismo que eliminar”.

Un grupo de diputados de oposición enviaron una carta a los ministerio de Hacienda y Educación con el fin de evitar la exclusión del programa Yo Elijo Mi PC -el cual forma parte de las Becas de Acceso a Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)- del Presupuesto 2027.

En el documento sostuvieron que de eliminar el beneficio dirigido a alumnos de séptimo básico, “afectará principalmente a quienes menos tienen“.

“Hoy un computador no es un lujo, es una herramienta fundamental para estudiar, acceder a información y desarrollar habilidades necesarias para desenvolverse en un mundo crecientemente digital”, sostuvieron, tomando en cuenta el avance de la inteligencia artificial y la transformación tecnológica.

En su carta, los diputados, si bien “existen evaluaciones y cuestionamientos respecto de la implementación” del programa Yo Elijo Mi PC, manifestaron que “las políticas públicas deben ser evaluadas y mejoradas cuando presentan dificultades, pero corregir no es lo mismo que eliminar”.

Ante el hecho de que los hogares de menores ingresos se verán perjudicados y la brecha digital se profundizará si se elimina el beneficio, los parlamentarios de oposición dejaron en claro que “no permitiremos que se avance en este retroceso”.

La carta fue firmada por Consuelo Veloso (FA), Jaime Araya (IND-PPD), Andrea Parra (PPD), Daniel Manouchehri (PS), Marcela Hernando (PR), Jorge Díaz (DC), Andrea Macías (PS), Bernardo Salinas (PC), Luis Malla (PL) y Pamela Jiles (PDG).