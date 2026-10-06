Aduanas rematará cientos de productos en octubre: conoce los lotes disponibles y cómo ofertar

El proceso permitirá a personas y empresas ofertar por mercancías retenidas, decomisadas o abandonadas, con lotes de distintas categorías.

El Servicio Nacional de Aduanas prepara una nueva subasta electrónica, instancia en la que personas naturales y empresas podrán realizar ofertas por mercancías retenidas, decomisadas o declaradas en abandono. El proceso se desarrollará entre el 13 y el 15 de octubre a través de la plataforma oficial del organismo.

El catálogo con los productos que serán parte del remate está disponible desde este 6 de octubre, permitiendo a los interesados revisar previamente los lotes y sus características.

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Además, quienes quieran participar pueden inspeccionar presencialmente las mercancías en los almacenes y recintos de depósito habilitados antes de realizar sus ofertas.

Entre los artículos disponibles se encuentran productos tecnológicos y de entretenimiento, electrodomésticos, menaje, materiales de construcción, artículos deportivos e iluminación.

La oferta también contempla mercancías vinculadas al sector industrial, como repuestos, motores reductores y distintas maquinarias bajo la custodia de la Dirección Regional de Aduana de Valparaíso y otros recintos del país.

Para poder comprar, los interesados deberán ingresar a subastaaduanera.cl utilizando su ClaveÚnica, seleccionar los lotes de interés y pagar la garantía correspondiente mediante el botón de pago habilitado en el sitio. Este requisito debe ser validado dentro de los plazos establecidos para cada lote, ya que sin la garantía no será posible participar.

Debido a lo anterior, Aduanas recomienda revisar las bases del proceso, la información legal y las Fe de Erratas publicadas para determinados lotes, entre ellos los números 46, 167, 225, 287, 289, 290, 304 y 338. Una vez aprobada la garantía, los usuarios podrán ingresar sus ofertas y modificarlas durante el período de subasta, entre el 13 y el 15 de octubre.