“Cuñas falsas”: el cruce entre Karamanos y ministra Marín por inminente cierre de Prodemu

Karamanos respondió a la ministra luego de que la responsabilizara por el fin de la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer.

Un fuerte protagonizaron la excoordinadora sociocultural de la Presidencia, Irina Karamanos, y la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín, en el marco de la compleja situación financiera de Prodemu, que deberá cerrar el próximo año por falta de financiamiento.

Por medio de su cuenta de X, Karamanos respondió a los dichos de la secretaria de Estado, luego de que la responsabilizara por el escenario que enfrenta la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer, señalando que su financiamiento no cambió con las modificaciones que se impulsaron durante su gestión.

“El financiamiento para Prodemu desde Indap y Sernameg venía hace años de la Ley de Presupuestos. Eso no cambió cuando traspasamos el nombramiento de la presidencia de la fundación al Ministerio de la Mujer”, expresó la expareja del expresidente Gabriel Boric.

Siguiendo en esa línea, aseveró que se trata de temas distintos y criticó directamente los dichos de la ministra Marín. “Son temas diferentes, se puede revisar en los estatutos antes de dar cuñas falsas“, arremetió.

Los dichos de la ministra Marín que provocaron la respuesta de Karamanos

Los dichos de Karamanos se producen después de que Judith Marín se refiriera a la situación de Prodemu, cuyo financiamiento estatal sufrirá un importante cambio si se aprueba el proyecto de Ley de Presupuestos 2027 que presentó el Gobierno.

La iniciativa considera recursos para sus gastos operacionales, personal y bienes y servicios de consumo únicamente hasta el 31 de marzo de 2027, por lo que después de esa fecha la institución deberá dejar de funcionar.

Respecto al origen de la crisis de la fundación, Marín enfatizó que anteriormente Prodemu estaba ligada al gabinete de la primera dama, al cual responsabilizó por cambios realizados en 2022.

“Ella toma la decisión de eliminar el gabinete de la primera dama y traspasar sin previa consulta ni análisis estos convenios a los ministerios. De ahí en adelante tenemos una situación deficitaria en materia presupuestaria en esta fundación”, expresó,

De acuerdo a los análisis que ha hecho la actual administración, la deuda de Prodemu sería cercana a los $3.000 millones.

Entre las causas, la ministra de la Mujer mencionó saldos rechazados, convenios mal ejecutados, entre otros.

“Esta mala decisión de haberlo traspasado sin un análisis previo produjo esta lamentable situación”, añadió.