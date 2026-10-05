Presupuesto 2027: Quiroz sentencia el fin de Calles Sin Violencia tras cortar su financiamiento

El plan, creado en 2023, tenía entre sus principales hitos la creación del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía.

AGENCIA UNO

La Ley de Presupuesto 2027 presentada por el Ministerio de Hacienda trae una serie de recortes y programas que llegan a su fin en diversas reparticiones, y el Ministerio de Seguridad Pública no fue la excepción, ya que se ratificó la descontinuación del Plan Calles Sin Violencia, creado en la administración de Gabriel Boric.

El plan, lanzado en abril del 2023, tenía como objetivo hacer frente al incremento de los hechos de violencia registrados en dicho periodo, a través de la coordinación de diversos estamentos, entre los que destaca el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público.

Junto con ello, Calles Sin Violencia apostó por una mayor presencia policial en los sectores con mayor índice de delitos violentos y uso de armas de fuego.

Si bien en 2026 el programa recibió un presupuesto de $26.017 millones, en 2027 será diametralmente opuesto, ya que según el proyecto ingresado por el ministro Jorge Quiroz, la partida fue eliminada de los recursos del Ministerio de Seguridad Pública.

Por su parte, otro programa afectado por las directrices de Quiroz es el Plan Calle Segura, impulsado por el presidente Sebastián Piñera en 2019, y que tampoco presenta recursos, consignó The Clinic.

En tanto, Plan Barrio Prioritario verá un recorte de 43,4% en su presupuesto, pasando de $7.832 millones en 2026 a $4.429 millones en 2027.

Ante esta situación, desde la Subsecretaría de Prevención del Delito salieron a explicar que “no hay menos plata. El Presupuesto 2027 de esta repartición llega a $82.985 millones, 2,9% más que en 2026″.

La repartición aseveró que “Calle Segura no desaparece, se reforma. Junto a Innovación y Transferencia de Capacidades, da origen al Sistema de Televigilancia, que financia cámaras y pórticos lectores de patentes, y a SITIA, el sistema de teleprotección con inteligencia artificial”.

“Además se crean el Plan Escudo de Barrio, el apoyo a la Ley de Seguridad Municipal y el Programa de Seguridad Rural. En total, las dos líneas reformuladas sumaban $7.436 millones y las cinco nuevas suman $8.946 millones, un 20% más”, precisó.

Respecto a Barrio Prioritario, “el aporte de la Subsecretaría se mantiene en $4.429 millones. La diferencia con la ley inicial 2026 corresponde a una transferencia del Ministerio de las Culturas que terminó con el ajuste fiscal de mayo. Los 64 barrios siguen con intervención en 2027, y Somos Barrio Comercial mantiene sus 26 barrios”.