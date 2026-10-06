Lluvia continuará toda la noche en Santiago: anticipan jornada “complicada hasta la madrugada”

Las precipitaciones continuarán durante la noche y al menos hasta el amanecer del miércoles, con especial intensidad en sectores de la zona central.

La lluvia continuará durante la noche en Santiago y otras zonas de la zona central, con el período de mayor intensidad concentrado entre la noche de este martes y la madrugada del miércoles.

El meteorólogo Alejandro Sepúlveda advirtió que las condiciones podrían mantenerse complejas debido a la cantidad de agua que todavía se espera.

Lluvia continuará toda la noche en Santiago

De acuerdo con el especialista, las precipitaciones más importantes se concentrarán en sectores interiores del Maule, O’Higgins y la Región Metropolitana. En zonas cordilleranas de O’Higgins ya se han acumulado cerca de 130 milímetros, mientras que en la cordillera de la RM los registros superan los 110 milímetros.

A esto se suma un incremento de las lluvias en sectores de la cordillera de la Costa y el litoral central, mientras el sistema frontal avanza hacia la Región de Coquimbo. Además, el desarrollo de nubes de tormenta en sectores de Valparaíso y Viña del Mar mantiene la posibilidad de que se produzcan tormentas eléctricas durante las próximas horas.

En este escenario, Sepúlveda anticipó que será una noche “complicada hasta la madrugada”, poniendo especial atención en la cantidad de precipitaciones que seguirá acumulándose.

Según explicó, uno de los puntos de mayor preocupación corresponde a la cordillera, debido a los efectos que el agua puede provocar posteriormente en sectores ubicados aguas abajo.

El aumento de los caudales y la eventual activación de quebradas también forman parte de los riesgos asociados al sistema frontal, especialmente en sectores costeros y de la cordillera de la Costa. Las condiciones se mantendrían durante toda la noche y, al menos, hasta las primeras horas de este miércoles.