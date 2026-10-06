“Siempre estamos evaluando”: canciller tras imputación de Zaliasnik en causa por nombramientos judiciales

La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, manifestó este martes que “es conocido” que el embajador de Chile en Israel “tiene calidad de imputado”.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El canciller Francisco Pérez Mackenna afirmó que “los cargos de confianza están siendo permanentemente evaluados“, aunque declinó confirmar o negar una eventual salida de su cargo de Gabriel Zaliasnik, luego de que este martes la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, confirmó que el embajador de Chile en Israel figura como imputado en la indagatoria por eventuales irregularidades en nombramientos judiciales.

“Los cargos de confianza, los embajadores pertenecen a esa categoría, están siempre siendo evaluados“, recalcó el ministro de Relaciones Exteriores antes las consultas de la prensa.

De acuerdo con lo reportado por la persecutora esta jonada sobre el diplomático chileno, “es conocido que tiene calidad de imputado, pero esas causas no están formalizadas“.

Lo anterior, a raíz de que el abogado y actual representante diplomático fue mencionado por el abogado Luis Hermosilla en la declaración que prestó ante la Fiscalía por el presunto tráfico de influencias en el Poder Judicial.

“Gabriel Zaliasnik tenía más acceso que yo, a algunos ministros de la Corte de Apelaciones, incluso Suprema (…) Con Zaliasnik y Donoso conversábamos sobre quiénes eran los candidatos idóneos para asumir ciertos cargo judiciales”, aseguró Hermosilla.

Qué dijo el canciller tras la imputación de Zaliasnik

En su diálogo con los reporteros, el canciller Pérez enfatizó que “no tengo los antecedentes y si hay algo nuevo” en torno a la investigación que involucraría a Zaliasnik en el caso.

“Pero lo importante es que estamos, sobre todo todos los cargos de confianza están siendo permanentemente evaluados“, reiteró.

En esa línea, el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores tampoco quiso ahondar en el posible futuro del embajador en Israel tras ser mencionado por el abogado Luis Hermosilla en una de las aristas del caso Audios, además de sus cuestionados dichos sobre Palestina.