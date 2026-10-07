Caso Fodich: quiénes son los dos nuevos PDI detenidos por las extorsiones a ciudadanos chinos

Los funcionarios fueron puestos a disposición del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago y se los formalizará próximamente.

PFV ABOGADOS

La Policía de Investigaciones (PDI) confirmó que se detuvo a dos funcionarios por su participación en la banda que extorsionaba a ciudadanos chinos, la cual también integraba el exfiscal Vinko Fodich.

De esta forma, suman cinco los funcionarios de la policía civil arrestados en torno al caso que está investigando la Fiscalía Supraterritorial.

Según se precisó, a los dos nuevos detenidos se los puso a disposición del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago y se los formalizará próximamente.

Quiénes son los dos nuevos PDI detenidos en el caso Fodich

El denominado caso Fodich se conoció el pasado 9 de septiembre, cuando se detuvo al exfiscal en su oficina en Providencia, tras vincularlo a un grupo que realizaba extorsiones a ciudadanos chinos.

Poco después se informó que, junto a Vinko Fodich, se detuvo a otras siete personas, tres de ellas funcionarios de la PDI.

Se trata de Rodrigo Navarrete Umaña, Pablo Gajardo Romo y Sebastián Gajardo Rojas, quienes en la actualidad cumplen prisión preventiva, luego de que se los formalizó por delitos como asociación ilícita, secuestro extorsivo y extorsión, además de otros cargos.

Respecto de los dos nuevos funcionarios de la PDI detenidos en el marco del caso Fodich, el Departamento de Asuntos Internos de la policía civil detalló que se trata del inspector Juan Cares y del exagente policial Manuel Figueroa.

Respecto del primero, la indagatoria estableció que también pertenecía a la Brigada de Investigación Criminal de La Pintana y su rol consistió en conseguir los elementos que permitieron amoblar la oficina usada como cuartel clandestino.

En cuanto a Manuel Figueroa, pertenecía a la PDI de Coquimbo y se lo identificó como uno de los que vendía información del sistema informático para que la organización criminal lograra nuevas extorsiones.