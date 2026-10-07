Las tres acciones judiciales corresponden a reembolsos pendientes de funcionarios municipales y de las áreas de Salud y Educación.

La Municipalidad de Santiago presentó tres demandas contra el Fisco para recuperar cerca de $5 mil millones correspondientes a reembolsos pendientes por licencias médicas de funcionarios.

En total, las acciones judiciales buscan el pago de $4.687.425.294, según informó el municipio encabezado por el alcalde Mario Desbordes.

Desbordes demanda al Fisco por casi $5 mil millones en reembolsos de licencias médicas

De ese monto, una de las demandas ya fue acogida a tramitación por el 1.º Juzgado Civil de Santiago en junio pasado. La acción contempla $1.963.463.533 por reembolsos correspondientes al período comprendido entre 2021 y 2025.

A esta causa se sumaron otras dos acciones ingresadas el pasado 2 de octubre. Una de ellas corresponde a la Dirección de Salud y exige $457.424.527, mientras que la otra, vinculada a la ex Dirección de Educación, busca recuperar $2.266.537.234.

Los montos reclamados corresponden a Subsidios de Incapacidad Laboral (SIL), recursos que deben ser restituidos a las municipalidades por los organismos de salud respectivos.

En este caso, el municipio sostiene que existen licencias de funcionarios afiliados a Fonasa cuyos reembolsos no habrían sido pagados íntegramente por la Seremi de Salud Metropolitana y la COMPIN, pese a las gestiones realizadas.

En ese contexto, la municipalidad explicó que primero debe pagar las remuneraciones de los trabajadores durante sus períodos de licencia y luego solicitar la devolución de esos recursos. Según los antecedentes judiciales, la administración municipal cuenta con respaldos de las solicitudes realizadas mediante plataformas como I-MED y Medipass.

Además, una de las acciones señala que el Fisco ya había efectuado pagos parciales y que, posteriormente, fue condenado a cancelar el saldo pendiente mediante una sentencia dictada en noviembre de 2023.