“Eres un Juez de la Corte…”: el polémico prompt para IA que apareció en un recurso de amparo

La Corte solicitó antecedentes al relator de la Novena Sala para determinar cómo se generó el archivo y cómo llegó al expediente de un recurso de amparo.

La Corte de Apelaciones de Santiago solicitó un informe al relator de la Novena Sala para esclarecer la aparición de un documento con instrucciones dirigidas a una inteligencia artificial o prompt en el marco de un recurso de amparo.

El episodio generó cuestionamientos respecto del uso de estas herramientas en la elaboración de resoluciones judiciales y, especialmente, sobre la forma en que el archivo terminó incorporado a la causa.

El polémico prompt para IA que apareció en un recurso de amparo

El documentocontiene una serie de instrucciones para generar la parte considerativa y resolutiva de una sentencia. Entre ellas, aparece la frase: “Eres un Juez de la Corte de Apelaciones que debe redactar la parte considerativa de la sentencia”.

Asimismo, establece parámetros sobre la estructura, extensión y contenido que debía tener el texto, incluyendo el análisis de los argumentos de las partes y la decisión respecto de si el recurso debía ser acogido o rechazado.

A partir de estos antecedentes, una de las hipótesis que deberá ser aclarada es que el archivo corresponda al prompt utilizado para solicitar a una herramienta de inteligencia artificial la elaboración de un fallo, el que eventualmente habría sido incorporado por error al expediente.

Sin embargo, el informe solicitado por la Corte deberá determinar cómo se generó el documento, quiénes participaron en su elaboración y revisión, además de establecer en qué momento llegó a la causa.

El caso adquiere especial relevancia debido a que se trata de un recurso de amparo, acción constitucional destinada a resguardar la libertad personal y la seguridad individual frente a eventuales privaciones, perturbaciones o amenazas ilegales. Por ello, la revisión también deberá establecer si el archivo fue únicamente un documento de trabajo o si llegó a circular como parte de una resolución judicial.

Además, el contenido del archivo presenta otra particularidad, ya que junto a las instrucciones para la inteligencia artificial aparece una resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago, fechada el 6 de octubre de 2026, pero correspondiente a una causa civil y no al recurso de amparo.

La coincidencia de ambos documentos motivó la necesidad de aclarar su procedencia y la forma en que fueron incorporados. Desde el Poder Judicial señalaron que se trata de un error que será investigado y aseguraron que no se ha visto afectada la administración de justicia.