“Está confundiendo peras con melones”: Antonia Orellana refutó dichos de la ministra Marín sobre Prodemu

La exsecretaria de Estado aseveró que el financiamiento de la fundación no cambió con las modificaciones hechas durante la anterior administración.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

La exministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, refutó los dichos de la actual titular de la cartera, Judith Marín, quien, al abordar el fin del financiamiento al Prodemu, apuntó al gobierno del expresidente Gabriel Boric.

De acuerdo con lo manifestado por la exsecretaria de Estado, la actual ministra no tiene la información correcta sobre el tema, y aseveró que el financiamiento de la fundación no cambió con las modificaciones hechas durante la anterior administración.

Lamento “que a la ministra la tengan tan mal informada, porque acá está confundiendo peras con melones“, aseguró la militante del Frente Amplio.

Antonia Orellana abordó el tema durante la entrevista que le concedió a CNN Chile, ocasión en la que negó que la crisis financiera de Prodemu se haya producido por el traspaso de las fundaciones del Gabinete de la primera dama a los ministerios, ocurrido cuando Irina Karamanos ocupaba dicho cargo.

Lo que dijo Antonia Orellana sobre Prodemu

Según planteó Antonia Orellana, pese a la modificación, el Prodemu ha continuado siendo financiado tanto por el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) como por el Ministerio de la Mujer, a través del Servicio Nacional de la Mujer.

Sostuvo también que lo que cambió “fue el simple hecho de que fuera la primera dama la que nombrara a la presidenta del directorio (…) Luego, ese nombramiento pasó a ser no de la primera dama, sino del Ministerio. ¿En razón de qué? No de un capricho, sino de que quien dirige Prodemu decide quién tiene la responsabilidad administrativa y política respecto de la mayor parte de su financiamiento“, argumentó.

En la oportunidad, la exministra de la Mujer admitió que el déficit financiero de la fundación “se acrecentó durante nuestro período de gobierno“, e indicó que “de hecho, yo personalmente se lo informé a la Contraloría General de la República (CGR)”.

Luego manifestó que “la situación de Prodemu cambia sustancialmente cuando, en la Ley de Presupuestos del año 2024, estábamos en medio del caso Convenios; la Ley de Presupuestos se vuelve muy dura para todo tipo de fundación“, recordó.

Antonia Orellana dijo que lo anterior “genera un problema que, de hecho, no es un problema que esté teniendo Prodemu hoy solo; lo están teniendo todas las fundaciones que son ejecutoras de programas del Estado“.