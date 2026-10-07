El individuo ingresó a la estación Chile-España tras concretar el asalto y fue reducido por funcionarios policiales en el sector de los andenes.

Un hombre fue detenido durante la tarde de este miércoles luego de asaltar el banco Itaú ubicado en avenida Irarrázaval, en la comuna de Ñuñoa, desde donde habría sustraído más de $7 millones.

Tras concretar el delito, el individuo escapó hasta la estación Chile-España del Metro de Santiago, donde finalmente fue interceptado por funcionarios de Carabineros.

Robo a banco en Ñuñoa terminó con un detenido tras intento de fuga por el Metro de Santiago

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el sujeto ingresó a la estación y avanzó hasta el sector de los andenes con la intención de continuar su huida. Sin embargo, Carabineros logró ubicarlo antes de que pudiera abordar un tren, por lo que se desplegó un procedimiento para evitar que escapara del lugar.

“En ese momento, personal policial hizo ingreso en forma inmediata. Había mucha gente asustada saliendo hacia el exterior de la estación. Y al llegar al andén, sorprendemos al sujeto, quien estaba en una de las esquinas, sin poder escapar, amenazando con un cuchillo”, informó el teniente coronel Cristian Tavra, de la Prefectura Santiago Oriente de Carabineros.

Ante esta situación, los funcionarios le ordenaron que depusiera el arma. No obstante, el individuo mantuvo su actitud y, mientras era reducido, se provocó una lesión cortante en el cuello.

“Personal policial lo intimida a deponer su actitud y, al no hacerlo, Carabineros interviene utilizando disuasivos químicos para lograr su reducción. En simultáneo, ya se había infringido un corte a nivel del cuello. Es reducido en forma inmediata, detenido por supuesto, y es auxiliado”, explicaron desde la institución.

Junto a ello, se informó que el detenido fue trasladado hasta el Hospital El Salvador para recibir atención médica debido a la herida que se provocó.