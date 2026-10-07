Suspenden audiencia clave contra Cathy Barriga por amistad entre juez y abogados de Lavín León

Es la tercera vez que una audiencia de preparación de juicio oral que involucra a la exalcaldesa debe ser reprogramada.

Para el 19 de octubre se reprogramó la audiencia de preparación de juicio oral en contra de la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga. Si bien la sesión estaba fijada para este miércoles, tuvo que suspenderse luego de que el juez se inhabilitara.

Se trata de la tercera vez que una audiencia de este tipo es postergada. En esta ocasión, el juez del Noveno Juzgado de Garantía de Santiago Hugo Torres optó por inhabilitarse en razón de la amistad que mantiene con la defensa del esposo de Cathy Barriga, Joaquín Lavín León, también investigado por la Fiscalía por presunto fraude al fisco, en una arista derivada de la investigación que involucra a la exalcaldesa.

El magistrado, además, dejó estampada su relación laboral con los abogados Cristóbal Bonacic y José Miguel Barahona, que también representaron a Barriga en el pasado. Respecto de este último reconoció que mantiene una estrecha amistad desde hace 15 años. Asimismo, el juez Torres reconoció que ambos juristas lo representaron en causas particulares.

La fiscal oriente, Constanza Encina, especificó que la solicitud para que el juez se inhabilitara provino de la Municipalidad de Maipú y que el Ministerio Público adhirió a esa petición. “Hicimos esta recusación amistosa y el tribunal no solo lo acogió en buenos términos, sino que además buscó una fecha lo más próxima posible. La resolución es muy clara en el sentido de lo que se busca con esta medida es justamente blindar el procedimiento con transparencia”, sostuvo.

El Ministerio Público pide para la exalcaldesa penas que superan los 23 años de cárcel, por los delitos de fraude al fisco, falsificación de instrumento público y uso de instrumento público falsificado, malversación reiterada de caudales públicos y negociación incompatible durante su periodo al mando del municipio. El perjuicio a las arcas municipales, según la Fiscalía, supera los $31 mil millones.