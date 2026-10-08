La actividad contempla la participación de hasta 1.425 personas e incluye gastos por recinto, producción, alimentación y transporte.

Una celebración por el Día del Funcionario Municipal en Las Condes generó cuestionamientos entre algunos concejales debido al presupuesto destinado a la actividad, que bordea los $120 millones.

El evento fue aprobado por mayoría por el concejo municipal y contempla la participación de alrededor de 1.300 trabajadores, aunque la asistencia podría alcanzar las 1.425 personas.

Fiesta de $120 millones en Las Condes: concejales cuestionan gasto para celebrar a funcionarios

De acuerdo con los antecedentes de la actividad dados a conocer por Meganoticias, entre los principales desembolsos se encuentran $6,62 millones por el arriendo del Club Militar, cerca de $47,6 millones para la producción y alrededor de $67 millones en alimentación.

Este último monto podría variar dependiendo de la cantidad de asistentes, mientras que el municipio estima que el costo será de aproximadamente $88 mil por funcionario, considerando además el transporte.

El monto generó reparos de parte de dos concejales, quienes precisaron que sus cuestionamientos no apuntan a la realización de la celebración, sino al nivel de gasto involucrado.

En ese sentido, el concejal Guillermo Ureta sostuvo que “No tiene que ver con que esté en contra de la celebración, muy por el contrario, creo que es una celebración que los funcionarios se merecen”.

Sin embargo, el edil puso el foco en el presupuesto total de la actividad y afirmó que “el tema de fondo es el costo”, considerando que el evento implica un desembolso cercano a los $120 millones. Los cuestionamientos apuntan, además, a la necesidad de mantener criterios de austeridad en el uso de recursos municipales.

Frente a las críticas, desde la Municipalidad de Las Condes defendieron el monto aprobado y explicaron que la comuna cuenta con una de las mayores dotaciones de funcionarios municipales del país. Por ello, señalaron que el costo de la actividad responde tanto al número de personas consideradas como a los valores de los servicios contratados para concretar la celebración.