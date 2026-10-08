Kast decreta zona de catástrofe en Las Condes tras aluvión

La decisión fue anunciada tras una reunión del Cogrid regional, en la que participaron ministros de distintas carteras para coordinar la respuesta a la emergencia.

El Presidente José Antonio Kast decretó zona de catástrofe para la comuna de Las Condes, en la Región Metropolitana, luego del aluvión que afectó al sector durante la tarde de este jueves y que provocó daños en viviendas y vehículos producto de la activación de quebradas.

El mandatario informó la decisión tras los antecedentes recopilados en el Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) regional, encabezado por el ministro del Interior, Claudio Alvarado, y en el que participaron autoridades de Obras Públicas, Defensa, Salud y Energía.

“Como resultado de la información levantada en el Cogrid regional, encabezada por el Ministro Alvarado y con la participación de los Ministros de Obras Públicas, Defensa, Salud, Energía, y la necesidad de disponer todos los recursos para enfrentar la emergencia, he instruído decretar zona de catástrofe a la comuna de Las Condes”, señaló Kast.

La emergencia se produjo tras la rápida activación de quebradas, que generó un flujo de agua y barro en distintos puntos de la comuna.

A través de sus redes sociales, el Presidente describió la magnitud de lo ocurrido y confirmó que hubo afectación tanto en vehículos como en inmuebles.

“Estamos enfrentando una emergencia de activación muy rápida en Las Condes con grave afectación a vehículos y viviendas en algunas calles producto de un aluvión de agua y barro”, escribió el jefe de Estado al referirse a la situación que enfrenta el sector oriente de Santiago.

Asimismo, Kast informó que el delegado presidencial ya se encontraba en terreno, mientras otras autoridades y equipos técnicos se trasladaban hasta la comuna para coordinar las acciones necesarias. La declaración de zona de catástrofe busca facilitar la disposición de recursos para responder a la emergencia y abordar sus consecuencias.