El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, apuntó preliminarmente a la obstrucción de dos ductos como una posible causa de la emergencia.

El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) explicó el fenómeno que provocó el aluvión registrado la tarde de este jueves en San Carlos de Apoquindo, en Las Condes,

Según informó la entidad, el evento corresponde a un flash flood, caracterizado por una crecida repentina de agua capaz de arrastrar sedimentos y otros materiales.

Qué es un flash flood, el fenómeno que Sernageomin identificó tras el aluvión en Las Condes

El director nacional subrogante del organismo, Mauricio Lorca, detalló las características de este tipo de emergencia y señaló que “el aluvión ocurrido en San Carlos de Apoquindo corresponde a un flash flood, que significa una crecida rápida de agua que se genera en muy corto tiempo y que arrastra una gran cantidad de sedimento y materiales que pueden afectar cauces, ríos o laderas“.

En paralelo, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, planteó preliminarmente que la obstrucción de dos ductos ubicados en General Blanche podría haber contribuido a lo ocurrido.

Según explicó, los materiales arrastrados por las precipitaciones habrían bloqueado las entradas de ambas estructuras, dificultando el paso normal del agua. Sin embargo, esta hipótesis deberá ser evaluada por los equipos técnicos.

Respecto de las consecuencias, Codina confirmó que seis personas resultaron lesionadas, entre ellas un menor de un año que sufrió una fractura. Por su parte, el comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Giorgio Tromben, informó que los equipos de emergencia habían prestado ayuda a cerca de mil personas y que unas 200 hectáreas presentaban afectación por agua o barro.