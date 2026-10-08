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La previa al concierto de BTS: Army Fest llega a Apumanque

Fanbases de ARMY se unirán el sábado 10 de octubre en el centro comercial para una jornada de juegos, sorteos y feria de emprendimientos.

Foto del editor Cristián Meza
Cristián Meza

Con la mirada puesta en las tres presentaciones de BTS en Chile durante octubre, en el marco de su gira Arirang World Tour, distintas fanbases del país organizan el Army Fest, una previa masiva pensada para que los seguidores del grupo se reúnan antes de los conciertos.

La actividad se realizará el sábado 10 de octubre, desde las 12:00 horas, en Apumanque.

La iniciativa está liderada por la fanbase ARMY BTS Chile, que trabaja junto a otras comunidades de fans para crear un espacio de encuentro para ARMYs de Santiago, de regiones y también extranjeros que viajarán a presenciar los shows de la boyband coreana.

La jornada contempla juegos, dinámicas y sorteos, además de la presencia de tiendas atendidas por ARMYs, quienes mostrarán su trabajo y sus emprendimientos a la comunidad.

Además, se sorteará un Army Bomb, el lightstick oficial de BTS, el martes 13 de octubre entre quienes se inscriban en el Club Apumanque durante el día del evento.

“En Apumanque nos entusiasma recibir a la comunidad ARMY en una jornada pensada para que se reúnan, compartan y vivan la previa del concierto de BTS. Queremos que el Army Fest sea un espacio de encuentro donde los fans disfruten, conozcan los emprendimientos de otros ARMYs y se sientan como en casa”, señaló Leticia Varela, gerente de Marketing de Apumanque.

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