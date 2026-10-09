Dorothy Pérez expuso las limitaciones presupuestarias del organismo durante la discusión de la Ley de Presupuestos 2026 y también apuntó a problemas con sus sistemas informáticos.

La Contraloría General de la República, encabezada por Dorothy Pérez, advirtió hace una semana en el Congreso sobre la precariedad presupuestaria de Senapred, organismo que quedó bajo cuestionamiento tras el aluvión que afectó a San Carlos de Apoquindo, en Las Condes debido a la ausencia de una alerta de evacuación en los teléfonos de los vecinos.

Durante la discusión presupuestaria, la autoridad alertó sobre las limitaciones del servicio para enfrentar emergencias.

“Su nivel de recursos es extremadamente bajo”: la advertencia de Contraloría sobre Senapred

“Una institución que, aprovecho de decir, es extremadamente precaria, y eso es un riesgo significativo para nuestro país, como es Senapred, para la atención de los desastres y de las emergencias, porque su nivel de recursos es extremadamente bajo”, sostuvo Pérez.

La contralora entregó estas declaraciones al responder consultas de los senadores Javier Macaya y Alfonso de Urresti sobre la adquisición de programas informáticos y la duplicación de herramientas tecnológicas en distintas instituciones del Estado.

En ese contexto, Pérez relató los hallazgos de una inspección realizada por Contraloría al organismo. “Nosotros fuimos a hacer una inspección hace un mes, tenía solo 100 millones para la preparación de la atención de los desastres”, señaló.

Además, la fiscalización detectó dificultades en la gestión de inventarios y abastecimiento de insumos para responder ante emergencias. “Tenían dificultades porque les faltaba un sistema informático de abastecimiento. Y todos sabemos que en Chile, en distintas instituciones públicas, está lleno de sistemas para ver los inventarios”, afirmó la contralora.