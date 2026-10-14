Tormentas eléctricas y granizos: las regiones bajo aviso de la DMC para este jueves

El pronóstico contempla posibles descargas eléctricas, granizos y fuertes rachas de viento en sectores cordilleranos y precordilleranos durante la jornada del jueves 15 de octubre.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó su aviso por probables tormentas eléctricas que afectarán este jueves 15 de octubre a sectores de las regiones del Maule, Ñuble y Biobío.

El fenómeno estará acompañado por la posibilidad de caída de granizos y fuertes rachas de viento locales, debido a condiciones de inestabilidad atmosférica.

De acuerdo con el pronóstico del organismo, durante esta jornada las tormentas eléctricas se concentrarán en zonas cordilleranas y precordilleranas de las tres regiones, mientras que en algunos sectores también podrían registrarse precipitaciones de granizo y viento intenso.

En la Región del Maule, el aviso se mantendrá vigente para el sector cordillerano. En Ñuble, en tanto, las condiciones previstas abarcarán la precordillera y la cordillera, mientras que en la Región del Biobío el fenómeno también podría presentarse en ambas zonas.

En ese contexto, la actualización de la DMC advierte sobre la posibilidad de que las condiciones meteorológicas generen complicaciones locales, especialmente en sectores cordilleranos y precordilleranos, donde las tormentas eléctricas podrían coincidir con ráfagas de viento y caída de granizos.

Ante este escenario, se recomienda evitar permanecer en espacios abiertos durante las tormentas, mantenerse alejado de árboles altos y estructuras metálicas, además de postergar las actividades al aire libre mientras se registren condiciones de inestabilidad.