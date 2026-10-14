VIDEO – Qué informó la Armada sobre el hombre que desapareció tras ingresar al mar en Viña

Confirmó que el hecho ocurrió la noche del martes y que personal de emergencia rescató a otro individuo que también se metió al océano.

CAPTURA.

La Armada confirmó este miércoles que continúa con las labores de búsqueda para dar con el hombre que desapareció la noche del martes, tras ingresar al mar junto a otra persona en la playa Las Salinas, en la ciudad de Viña del Mar.

“Autoridad Marítima de Valparaíso se mantiene desplegada en operativo de búsqueda para persona desaparecida en sector Las Salinas de Viña del Mar“, posteó la Armada en su cuenta de X pasadas las 09:00 horas de esta mañana.

De acuerdo con lo reportado el martes por el capitán de Puerto de Valparaíso, comandante Jacob Silva, durante esa jornada personal de emergencia consiguió rescatar a la otra persona que ingresó al mar junto a la que permanece desaparecida.

Qué se sabe del hombre que desapareció tras ingresar al mar

“A las 20:36 horas recibimos un llamado a nuestro número de emergencia 137, informando el desaparecimiento de una persona en el sector del balneario Las Salinas”, detalló la autoridad.

El comandante Silva manifestó que se trataría de un hombre de 39 años, quien tiene nacionalidad ecuatoriana.

“La Autoridad Marítima desplegó todos sus medios humanos, materiales técnicos, siendo apoyado por el Bote Salvavidas, la Municipalidad de Viña del Mar y diferentes estamentos públicos del Estado, los cuales nos están cooperando en el desarrollo de esta búsqueda”, precisó.

Informó a la vez que un equipo integrado por más de 50 personas trabaja para dar con el paradero de la persona desaparecida.

“Destacan nuestras unidades de superficie que se encuentran navegando efectuando una rebusca marítima, así como también tenemos copado el espacio aéreo con dos drones con capacidad infrarroja y personal de infantería“, recalcó.