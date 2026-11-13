La programación del 15 al 18 de noviembre también incluirá el Summit French Tech, con el Premio Nacional de Ciencias Exactas Eric Goles, y un foro sobre la reforma SENCE.

Asegurar más energía para las operaciones mineras, mantener costos competitivos y avanzar en la descarbonización serán los desafíos que Codelco abordará en el Summit Minería de la XXVI Semana Francesa. La jornada se realizará el martes 17 de noviembre en el Hotel Pullman Vitacura y contará con la participación del subsecretario de Minería, Álvaro González Gorroño.

Pablo Villarino, vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Codelco, compartirá el debate con representantes de ENGIE, EDF y Akuo Energy. La conversación examinará las necesidades energéticas de la industria, las brechas para electrificar sus operaciones y el aporte de las empresas francesas al suministro y al desarrollo de proyectos en las regiones mineras.

El debate tiene como antecedente los contratos que Codelco ha suscrito para avanzar hacia un suministro eléctrico 100% renovable en 2030. Entre ellos figuran acuerdos con ENGIE y Generadora Metropolitana, de propiedad de AME y del grupo francés EDF, que forman parte de la estrategia de la estatal para descarbonizar su matriz eléctrica y atender nuevos requerimientos de sus divisiones.

El financiamiento será otro de los temas centrales. La cartera de inversión minera de Cochilco para 2025–2034 contempla US$104.549 millones en proyectos, el mayor monto en más de una década. En ese contexto, representantes de Société Générale, InvestChile y la Delegación de la Unión Europea analizarán las condiciones para financiar iniciativas y atraer inversión a la minería y su cadena de proveedores.

El encuentro también reunirá a Antofagasta Minerals, Anglo American y empresas proveedoras para abordar los servicios que sostienen la operación de las faenas, la incorporación de nuevas tecnologías y las capacidades laborales que requiere el sector.

Inteligencia artificial, seguridad y formación para el trabajo

La agenda continuará el miércoles 18 de noviembre con el Summit French Tech, en el Auditorio Movistar, bajo el lema “El futuro es soberano”. El matemático y Premio Nacional de Ciencias Exactas Eric Goles participará en una conversación sobre los avances de la inteligencia artificial y las interrogantes que plantea su desarrollo.

El encuentro abordará decisiones que ya enfrentan empresas e instituciones: cómo incorporar IA, qué implica depender de proveedores tecnológicos externos y cómo proteger información e infraestructuras críticas. La programación considera la participación de representantes del Centro Nacional de Inteligencia Artificial (CENIA), la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI) y Thales.

También habrá exposiciones sobre el uso de agentes de inteligencia artificial en pequeñas y medianas empresas, a cargo de Sergio Rademacher, y sobre las aplicaciones de la computación cuántica y sus implicancias para la seguridad del Estado.

La formación laboral tendrá su espacio el lunes 16 de noviembre por parte de la OTIC Franco Chilena, con “Le futur se prépare: foro sobre la reforma SENCE”, en CCI France Chili. Esta actividad incorporará los desafíos de la capacitación a una programación que conecta inversión, transformación tecnológica y desarrollo de capacidades.

Las jornadas culminarán el 18 de noviembre en la Residencia de Francia, con un encuentro junto a servicios económicos de embajadas y consejeros del comercio exterior de Francia de Latinoamérica.