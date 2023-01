Carolina Tohá defiende las razones de Gabriel Boric para indultar al ex frentista Jorge Mateluna

3 de Enero de 2023

La decisión del presidente generó el alejamiento de la oposición para trabajar en un acuerdo transversal por la seguridad del país.

“Tengo la más profunda convicción de que en el juicio a Jorge Mateluna hubo irregularidades y una valoración de las pruebas que no estuvieron a la altura de la justicia. Esto no es una opinión personal ni algo que yo haya discutido de manera individual, sino que es la opinión de todos los juristas que se han acercado con seriedad al caso y, por lo tanto, invito a todos quienes quieran a revisar los antecedentes que hay al respecto. Tengo la plena convicción de la inocencia de Jorge y por eso hemos llevado adelante este indulto“.

Esa fue la explicación del presidente Gabriel Boric después de permitirle la libertad a Jorge Mateluna, ex integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), quien cumplía una condena de 16 años de cárcel por participar del asalto a una sucursal del Banco Santander ocurrido en junio de 2013.

Mateluna fue una de las 13 personas que recibieron este beneficio presidencial en el último día hábil de 2022. La decisión presidencial generó polémicas y, de hecho, Chile Vamos se distanció del Ejecutivo en las negociaciones para concretar un acuerdo transversal de seguridad de pública. Es más, por ahora, la oposición aseguró que tras los indultos tendrá su propia agenda respecto a esta materia.

Carolina Tohá, en ese contexto, defendió los argumentos de Boric para indultar, especialmente, a Mateluna. “Nunca las decisiones de los presidentes en materia de indulto han sido consideradas políticas de seguridad, tienen que ver con la atribución personal. Lo que el presidente ha querido hablar es de la convicción que él tiene y el juicio que se ha hecho respecto a uno de esos casos, pero quisiera insistir en la naturaleza del indulto”, dijo la ministra del Interior.

“El presidente, en uso de una facultad extraordinaria, les concede la posibilidad de no continuar cumpliendo la pena privados de libertad. Todos ellos han cumplido penas en la cárcel, no estamos hablando de personas que no van a recibir una sanción. Lo que quiero decir es que todas estas personas, incluyendo a Mateluna, han cumplido condena, han estado presos, no es que son delitos que van a quedar sin sanción. Lo que no puedo hacer y nadie puede hacer, es entrar en la reflexión que hizo el presidente para realizar este indulto. Cómo cada presidente en su juicio llega a la conclusión, está en el terreno de su reflexión personal. Nadie más se puede poner a opinar o interpretar”, agregó.

El mensaje de Tohá a la oposición

Mientras Chile Vamos se distancia de Carolina Tohá y La Moneda en la labor de llegar a un acuerdo transversal por la seguridad pública tras los indultos, la secretaria de Estado piensa que esta reacción es propia del momento y es optimista en volver a retomar el diálogo con la derecha.

“Le hemos planteado a la oposición que ante la reacción que ha habido en estos días estamos dispuestos a darles unos días para reflexionar, para volver a conversar y para retomar este trabajo. El Gobierno va persistir, se van a tomar unos días de pausa, pero solamente en esta semana, para retomar el trabajo y mantener entre tanto las conversaciones para seguir consolidando esta agenda que como decía recién tiene elementos que están totalmente alineados con las prioridades que se desprenden de las cifras que entrega Carabineros”, comentó Tohá en radio Cooperativa.

“No creemos que producto de diferencias políticas a propósito del ejercicio de una facultad que el presidente tiene podamos dilapidar todo lo que se ha avanzado en construir acuerdos en esta materia que es tan relevante”, cerró la ministra del Interior.