VIDEO – El tutorial de Gustavo Gatica que desacredita los dichos de María Luisa Cordero contra Fabiola Campillai

23 de Marzo de 2023

El activista defendió a la senadora luego que la diputada pusiera en duda su ceguera aludiendo a que podía usar un celular.

El psicólogo Gustavo Gatica, protagonista de uno de los casos emblemáticos de trauma ocular durante el estallido social, salió en defensa de la senadora Fabiola Campillai (Ind), quien debió enfrentar los polémicos dichos de la diputada María Luisa Cordero (Ind-RN), quien puso en duda su ceguera.

En una intervención en radio El Conquistador, la parlamentaria de oposición cuestionó a la senadora, quien perdió la visión de sus dos ojos luego de recibir el impacto de una bomba lacrimógena lanzada por el ex carabinero Patricio Maturana.

“Ella no es totalmente ciega, tiene un ojo que le funciona. Un cabro la pilló hablando por celular en un pasillo, le sacó una foto y la subió a las redes. Ella no es ciega total“, afirmó la psiquiatra.

La controversia provocó la reacción de Gatica, quien también perdió la vista en medio de las manifestaciones del 18-0.

A través de un video, el activista ironizó con la teoría de Cordero y la desacreditó completamente, demostrando a través de un tutorial que las personas con discapacidad visual sí pueden ocupar un teléfono celular gracias a la asistencia de voz.

“Holi, hago este video para demostrar cómo las personas con discapacidad visual podemos ocupar el celular. Lo hago para que ustedes no queden en ridículo, mostrando su ignorancia, como cierta persona. Para que no digan que veo de un ojo, me voy a tapar la cara y voy a escribir algo en una historia de Instagram. Aquí voy”, expresó.

En el registro, Gatica escribió la palabra “ridícula”, en una clara referencia a la diputada Cordero.

Burn día monada hermosa del #cafeconnata con todo lo feo y cruel que ha ocurrido con @DignidadFabiola y la #Ridicula Cordero me quedo con este mensaje de Gustavo Gatica que con respeto, amor y humor da un agran lección

No al negacionismo @ValdebenitoNata @subelaradio pic.twitter.com/NNQKM0y1uw March 23, 2023

El respaldo transversal a Fabiola Campillai

Gustavo Gatica se sumó así al respaldo transversal que ha recibido la senadora Campillai tras los dichos de María Luisa Cordero.

El presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), afirmó que “quiero representar a todos los senadores y senadoras en esta corporación para sumarme a la obligación moral de respaldar a la senadora Campillai frente a estas expresiones y plantear, a nombre de la corporación, no solo ante la Comisión de Ética, por lo inaceptable que resulta este tipo de expresiones que no hacen sino violenta el sentido del entendimiento en el país y relativizar temas que son extraordinariamente severos”.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, calificó el hecho como un “ataque artero e inhumano”. “Fabiola cuenta con nuestra solidaridad y nuestro apoyo, y la diputada Cordero no está en condiciones, ni siquiera a la altura, para insultar a la senadora, como lo hizo hoy”, agregó.

La senadora Paulina Núñez (RN) aseguró que sentía “vergüenza” de que la diputada Cordero ocupara un escaño en un puesto otorgado por su partido. “Querida Fabiola, desde que pisaste este Senado, lo único que hemos hecho es tratarte con cariño. Tú dolor se tradujo en un dolor de todo el país. No vamos a sanar las heridas de la sociedad si seguimos con estas actitudes negacionistas, violentas, burlescas, irónicas y dolorosas“, deslizó.