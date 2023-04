Vallejo hace llamado por Ley Nain-Retamal: equilibrio entre agenda de seguridad y Derechos Humanos

2 de Abril de 2023

Camila Vallejo sostuvo que la agenda de seguridad va de la mano con la agenda de derechos.

Camila Vallejo, ministra vocera de Gobierno, se refirió este domingo a los debates que se han instalado entorno a la discusión de la Ley Nain-Retamal que el martes se discutirá en el Senado.

En conversación con Meganoticias Alerta, la secretaria de Estado postuló que “para nosotros es siempre importante el llamado a equilibrar esta discusión“.

“No podemos ni creernos todos los sheriff porque es como quién es el más sheriff de esto y quien promete más mano dura, y por otro lado, y esto en nuestro sector de la izquierda es que decimos la agenda de seguridad no es compatible con los Derechos Humanos, y sí es compatible”, agregó.

En esa misma línea, sostuvo que “los demócratas tenemos que ser capaces de encontrar el equilibrio entre lo que es la agenda de seguridad y la agenda de Derechos Humanos“.

Camila Vallejo insistió en que tanto la agenda de seguridad como la de Derechos Humanos “van de la mano” porque “la misma agenda de seguridad es una agenda de derechos, la seguridad humana es un derecho para las personas y un derecho importante”.

“Por ejemplo, si yo siento que si salgo a la calle y voy a trabajar me pueden asaltar, matar, violar o no tengo la tranquilidad de que mi hijo pueda llegar sano y salvo a la casa después del colegio, eso me limita en el ejercicio de otros derechos, como la libertad de tránsito”, ejemplificó.

“Tenemos que encontrar ese equilibrio”

La vocera de Gobierno quiso dejar en claro, además, que la agenda de seguridad “no es propia de la derecha o de los sectores conservadores, es una agenda de derechos”.

“Una democracia sin seguridad es una democracia coja, y seguridad sin democracia es una pesadilla. Tampoco queremos un Estado autoritario solo porque queremos seguridad”, indicó.

Por lo mismo, Camila Vallejo insistió en que “tenemos que encontrar ese equilibrio, y si bien estamos con urgencia legislativa y estamos bien apurados en sacar las cosas, eso no significa que legislemos en caliente. Tenemos que hacerlo bien”.