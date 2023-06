Evelyn Matthei: “Una de las cosas que más me duele es que Pinochet no haya dado la cara en el tema de DD.HH.”

9 de Junio de 2023

Evelyn Matthei señaló, además, que si su padre hubiera estado al mando mientras ocurrían violaciones de DD.HH., "habría asumido la culpa".

Compartir

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, se refirió a la figura de Augusto Pinochet a raíz de lo ocurrido en los últimos días, luego de las declaraciones del consejero republicano Luis Silva, quien calificó al dictador de “estadista”.

En una reciente entrevista en el programa Sala de Ensayo del canal 13C, reconoció sentir “dolor” por el hecho de que el fallecido militar no se hiciera cargo de las violaciones a los derechos humanos que cometieron los agentes del Estado durante el régimen militar.

“Hizo cosas bien y cosas horribles. ¿Qué quiere que le diga? Si usted me dice: ¿Evitó la guerra con Argentina? Sí, la evitó. En temas de derechos humanos, inaceptable“, indicó la alcaldesa.

Sin embargo, Evelyn Matthei también reconoció que “a mí, una de las cosas que más me duele, es que él no haya dado la cara en el tema de los derechos humanos“.

Evelyn Matthei y su padre en materia de DD.HH.

En esa misma línea, Evelyn Matthei recordó a su padre, Fernando Matthei, quien fuera uno de los generales que integró la Junta Militar entre 1978 y 1990. “Cuando mi padre asumió como comandante en jefe de la Fuerza Aérea, viajó a todas las bases”, señaló la alcaldesa.

Agregó que el general le comunicó en esa oportunidad a sus subordinados que “no se vayan a meter en un problema de derechos humanos porque no solamente no los voy a respaldar, sino que yo mismo los voy a entregar a la justicia”.

“Él se preocupó. De hecho, mientras mi padre estuvo a cargo de la Fuerza Aérea, no hay ningún solo acto de violación a los derechos humanos cometido por una persona de la Fuerza Aérea”, expresó Evelyn Matthei.

“Si alguien, a pesar de todo lo que mi padre les había dicho, hubiera cometido una violación, mi padre habría asumido esa culpa, y eso es lo que no hizo Pinochet. Cuando tú eres jefe, das la cara, en las buenas y en las malas“, concluyó.