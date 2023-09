Diputada Consuelo Veloso renuncia a RD: “Se nombraron autoridades por amistad”

25 de Septiembre de 2023

La legisladora lamentó que RD "no haya podido tener la fuerza suficiente para incidir y poner un alto a estas malas prácticas y, sobre todo, lamento que aquello esté dañando a un proyecto político y a un gobierno transformador".

Compartir

La diputada Consuelo Veloso anunció su renuncia a Revolución Democrática, lanzando duros dardos al manejo al interior del partido en los últimos años.

En una declaración pública, la parlamentaria explicó que “ya no me siento convocada por el proyecto político del partido en el que milité por tantos años y que en 2016 por allá en Concepción me hizo soñar y creer, ni tampoco por la forma en que las cosas se llevan adelante, y por eso en un acto de sinceridad personal y colectiva opté por dar un paso al costado”.

“Hoy más que nunca, el pueblo merece respuestas serias y responsables con autoridades y representantes que con sus relatos y acciones hagan sentido y den confianza, ya que es la base de cualquier transformación que queramos realizar y debe ser nuestro foco garantizárselos anteponiendo a las personas por sobre cualquier otro interés”, sostuvo Consuelo Veloso.

En esta línea, la diputada Veloso lanzó duros dardos contra la dirigencia de RD, asegurando que “permanentemente, alerté, sin que se tomaran acciones al respecto, que: 1) existen personas que se saltan sistemáticamente la orgánica partidaria y que eso nunca permitiría a las bases de nuestro partido tener influencia real en la toma de decisiones; 2) personas sancionadas por el Tribunal Supremo del partido igualmente accedieron a cargos de poder; 3) se nombraron autoridades por criterios de amistad por sobre mérito y capacidades técnicas y políticas, pese a existir militantes altamente capacitados, problema que salta al gobierno y se profundiza a nivel de regiones por el hipercentralismo”.

La legisladora lamentó que RD “no haya podido tener la fuerza suficiente para incidir y poner un alto a estas malas prácticas y, sobre todo, lamento que aquello esté dañando a un proyecto político y a un gobierno transformador. Por mi parte me voy tranquila, puesto que hice todo lo que estaba en mis manos por todas las vías posibles para ponerle freno, aunque no haya sido recogido”.