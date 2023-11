Presidente Boric sostuvo “conversación franca” con Javier Milei

21 de Noviembre de 2023

El presidente Gabriel Boric llamó por teléfono a su par electo de Argentina, Javier Milei, y así concretar el saludo protocolar tras finalizar el balotaje presidencial al otro lado de la cordillera.

El presidente Gabriel Boric llamó por teléfono a su par electo de Argentina, Javier Milei, y así concretar el saludo protocolar tras finalizar el balotaje presidencial al otro lado de la cordillera.

Según precisó Presidencia, el jefe de Estado “sostuvo una conversación franca en la que se puso por delante el bienestar de ambos pueblos” y que se extendió por cerca de 10 minutos.

Luego que se concretara el triunfo del líder de La Libertad Avanza, Boric había adelantado que se pondría en contacto, ya que “nuestra integración entre Chile y Argentina es absolutamente necesaria”.

“Mi deber como presidente de la República es que independiente de las diferencias políticas que sin lugar a duda existen entre el presidente electo y el Gobierno en ejercicio en Chile, nuestros pueblos y nuestros países tengan relaciones de Estado con altura de miras”, recalcó.

Dudas por asistencia al cambio de mando

Junto con ello, el presidente Gabriel Boric salió al paso de los cuestionamientos de Chile Vamos, quienes lo instaron a ser parte de la ceremonia de cambio de mando entre Alberto Fernández y Javier Milei y nominar a un embajador en Argentina lo antes posible, tras la renuncia de Bárbara Figueroa.

Al respecto, Boric precisó que “nosotros vamos a designar a un embajador con las mejores competencias para eso, pero el embajador lo designo yo, no al otro lado, y eso lo vamos a hacer en función de los intereses conjuntos de Chile y Argentina”.

“Estas son cuestiones de Estado y yo no necesito a nadie que me diga lo que como Presidente tengo que hacer o no. Acá yo tengo que representar al Estado de Chile”, puntualizó.