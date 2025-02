Paulina Vodanovic desmintó que Michelle Bachelet haya bajado su posible candidatura y apoyado a Tohá

Actualizado el 28 de Febrero de 2025

"No hay ningún antecedente de eso (...) no he recibido ninguna información sobre aquello", dijo Paulina Vodanovic sobre el eventual apoyo de Michelle Bachelet a la actual ministra del Interior.

La presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, desmintió “categóricamente” que la ex presidante Michelle Bachelet declinara una posible candidatura presidencial y le haya entregado su apoyo a la actual ministra del Interior, Carolina Tohá.

El timonel del PS se refirió al tema durante la entrevista que le concedió a CNN Chile, ocasión en la que afirmó que su colectividad no ha recibido ninguna información al respecto.

“Yo desmiento categóricamente el reportaje (de Ex-Ante), lo que se señala ahí no es efectivo, no hay ningún antecedente de eso y yo, como presidenta del partido, no he recibido ninguna información sobre aquello“, recalcó la senadora socialista.

Al ahondar sobre el tema, Paulina Vodanovic admitió que “a mí me parece curioso ese reportaje. Nadie me ha contactado, quiero decir, para preguntarme mi opinión o si es efectivo lo que dice allí. El reportaje salió sin la opinión de la presidenta del partido. Entonces, cuando se citan fuentes o personeros en forma anónima, a mí me gustaría que se identificaran esas fuentes para poder contrarrestar la información“, planteó.

Paulina Vodanovic reiteró el el PS apoyaría la candidatura de Michelle Bachelet

Respecto de los dichos de la ex presidenta sobre la necesidad de que surjan otros liderazgos en la centro izquierda, la timonel del PS dijo que Bachelet “ha sido bastante categórica, en forma reiterada, en señalar que no va a ser candidata“.

“Nosotros, como PS, le hemos señalado que, si ella quisiera ser candidata, va a contar con todo nuestro apoyo, y hemos visto cómo otros partidos se han sumado“, explicó la senadora Vodanovic.

Recalcó a la vez que “desde el Partido Socialista tenemos una resolución el día 14 de diciembre del comité central, en el que determinamos tener una candidatura del Partido Socialista“.

Al respecto, aseveró que “en el PS no estamos obligados a apoyar a Tohá porque lo haga Bachelet, pero habría que analizarlo, porque es evidente que su opinión pesa. Bachelet es la candidata más difícil para Matthei”.

La opción de Jadue y el nerviosismo de la derecha

En cuanto a la opción de una candidatura presidencial de Daniel Jadue como postulante oficialista, Paulina Vodanovic reconoció que “es una complicación que esté en arresto domiciliario. Además, tendría que aceptar las bases programáticas comunes“.

Por otra parte, la presidenta del PS atribuyó a un “nerviosismo” por parte de la derecha las críticas que ese sector le ha hecho a la ex presidenta al cumplirse los 15 años del terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010, que dejó más de 500 fallecidos.

“Esto denota el nerviosismo que hay en la derecha respecto de las posibilidades de que la ex presidenta Bachelet accediera a ser candidata, y empiezan, obviamente, estos golpes que son arteros, diría yo, porque no sólo la afectan a ella, sino que impactan directamente a los familiares de las víctimas“, manifestó.

Dijo a la vez que la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, no tiene propuestas claras y “todos los días pelea desde la galucha”.