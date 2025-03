Presidente Boric e Iván Moreira se unen para defender a Karol Cariola tras fallida censura

11 de Marzo de 2025

Luego del allanamiento y la moción de censura contra Karol Cariola, la presidenta de la Cámara de Diputados recibió apoyos desde casi todo el espectro político.

Desde el presidente Gabriel Boric al senador de la UDI Iván Moreira, pasando por el vicepresidente de la Cámara, Eric Aedo (DC), se manifestaron en las últimas horas en defensa de la diputada Karol Cariola (PC) después del allanamiento a su casa el mismo día que nació su hijo Borja y que este martes enfrentara una moción de censura en la Cámara de Diputados.

El mandatario utilizó sus cuentas en las redes sociales para cuestionar las críticas a la defensa que realizó la presidenta de la Cámara de Diputados, luego de la medida impulsada por el Partido Social Cristiano (PSC).

“Critican a Karol Cariola por defenderse, después de tener a su hijo Borja, mientras la atacan con saña. ¿Qué pretenden? ¿Que no se defienda, renuncie a la presunción de inocencia y se rinda ante los insultos de la derecha? No la conocen“, comenzó su posteo el jefe de Estado.

Luego manifestó que “Karol siempre ha manifestado en palabra y acción su disposición a colaborar con la justicia y ésta deberá juzgar de manera imparcial cualquier hecho que se le impute. Un abrazo Karol Cariola a ti y toda tu familia”.

Los dichos del mandatario se sumaron a las críticas que realizó el vicepresidente de la Cámara, Eric Aedo (DC), respecto de la moción de censura contra Cariola.

Entrevistado por CNN Chile, del parlamentario recordó que “esta mesa no llevaba ni 24 horas de instalada cuando el PSC presenta una censura, luego presenta una hace unos meses y hoy día esta tercera”.

“Si me pregunta, yo creo que acá hay una obsesión francamente hacia la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados en su condición de militante del Partido Comunista“, aseveró a continuación.

Aedo añadió que Karol Cariola “ha dado muestra ejemplar de actuar con ecuanimidad, de no poner sus intereses partidarios ni particulares por sobre el bien general de la propia Cámara y entregándoles garantías a todos los sectores políticos siempre”.

Moreira se sumó a Boric en defensa de la diputada Cariola

Otro que sacó la voz para defender a la la presidenta de la Cámara de Diputados, esta vez por el allanamiento que realizó la PDI el mismo día que nació su hijo Borja, fue el senador Iván Moreira (UDI).

En esa línea, el parlamentario gremialista apuntó a la Fiscalía y recalcó que “no se trata de apoyar a unos u otros. Yo lo dije, en el pasado solamente perseguían a la derecha, siempre perseguían a la derecha. Y como recibían tantos aplausos los fiscales, ahora persiguen a todos. También a la izquierda”.

Respecto de lo ocurrido con la diputada comunista, Moreira aseveró que “aquí hubo una actitud descriteriada, que una persona que está teniendo su guagua lleguen a invadir su casa, a allanarla. No es solo por la guagua, es la actitud. Eso no se hace”.

“¿Dónde está el delito aquí? Yo no he visto que allanan la casa de algunos poderosos, a veces a los narcotraficantes (…) esa no es la Fiscalía que nosotros queremos“, complementó.