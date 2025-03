Qué dijeron Cariola y Hassler sobre la filtración de chats con críticas a Boric y favores para amigos

15 de Marzo de 2025

Mientras la diputada habló de un "cahuín de poca monta", la ex alcaldesa dijo que se trata de una "grave vulneración a la intimidad".

La presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola, y la ex alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, emplearon las redes sociales para reaccionar a la filtración de los chats en que criticaron al presidente Gabriel Boric, además de acordar favores para amigos.

Mientras la diputada comunista lamentó la filtración de las conversaciones, dijo que se trataba de un “cahuín de poca monta” y que le hizo llegar sus disculpas al mandatario, la ex jefa comunal aseveró que el hecho “representa una grave vulneración a la intimidad“.

Después que trascendiera el contenido de los chats recuperados por la PDI a través del software “Cellebrite Reader” desde el teléfono incautado a Hassler en el marco de la investigación del caso Sierra Bella, ambas militantes comunistas abordaron el tema.

A través de su cuenta de Instagram, la presidenta de la Cámara Baja planteó que “lamento mucho que se filtren conversaciones privadas entre Irací y yo, que no tienen nada que ver con la investigación. Lamento además que se ponga el foco en una conversación antigua de la que me arrepiento y que ocurre en un momento de ofuscación y molestia, pero que no representa lo que pienso del Presidente ni las personas ahí mencionadas”.

“Es un cahuín de poca monta ya que tengo la más alta valoración de las 3 personas mencionadas y sé que ellos lo saben, les he hecho llegar mis disculpas“, concluyó su mensaje Karol Cariola.

Hassler habló de vulneración de la privacidad

Por su parte, la ex alcaldesa Irací Hassler comentó el caso a través de su cuenta de X, y aseveró que se trató de una “vulneración de la privacidad”.

“Hace dos años entregué de forma voluntaria mi celular por la investigación de Sierra Bella. No encontraron nada en mi contra, porque siempre actué buscando lo mejor para la comuna“, posteó inicialmente.

Luego añadió que “sin embargo, hoy veo con sorpresa que se filtran conversaciones privadas que nada tienen que ver con alguna investigación. Esto representa una grave vulneración a la intimidad sin ningún fundamento“, manifestó.

Y concluyó su mensaje aseverando que “el Gobierno y el Presidente cuentan como siempre con todo mi apoyo y respeto“.

Qué decían los chats entre Cariola y Hassler que recuperó la PDI

Además de las conversaciones en que Cariola (KC) e Irací Hassler (IH) emitieron duros epítetos contra el presidente Gabriel Boric, el diálogo entre ambas también dio cuenta de el acuerdo para concretar favores a amigos.

KC: Oye, además te quiero proponer a Jaime… Jaime es un soldado, una persona muy, pero muy comprometida. Ha aprendido mucho en mi equipo. Tiene un problema, y es que tiene poca iniciativa propia. Eso le cuesta. Pero cuando lo mandan y le dicen qué hacer, es capaz de hacerlo todo por eso. Es leal y muy preparado en los temas de vivienda.

KC: X si te interesa. En mi equipo ya cumplió un ciclo y creo que dio todo lo que podía, me gustaría que pudiera crecer.

IH: Perfecto, ¿crees que podría ser territorial de la Dideco?

KC: Yo creo que sería un buen territorial.

KC: ¿Cuánto les pagan a los territoriales?

IH: 1,5 bruto, me parece.

KC: Xq lo que no me gustaría es que le bajaran sus ingresos. De lo contrario sería un retroceso.

IH: Síi, claro.

KC: Aaah, buenísimo. Yo le pago como 800.000 líquido a Jaime, es mi territorial más antiguo.

IH: Ya, súper

KC: Voy a hablar con él.

IH: Bakán, yo feliz de traerlo.

De acuerdo a lo informado por T13, el Jaime al que se referían ambas militantes comunistas sería “Jaime Torres Espinoza, quien sí formó parte de la municipalidad a contrata en el mes de marzo de 2022″.