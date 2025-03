Matthei y chats de Karol Cariola: “Una cosa es la investigación y otra son las conversaciones de cahuines”

17 de Marzo de 2025

Evelyn Matthei hizo hincapié en las constantes filtraciones surgidas desde el Ministerio Público en diversos casos de connotación pública, recalcando que "no es aceptable".

Compartir

Evelyn Matthei, candidata presidencial de Chile Vamos, entregó su parecer sobre la filtración de las conversaciones entre la diputada Karol Cariola (PC) y la ex alcaldesa Irací Hassler, en las cuales reveló su crítica postura frente al presidente Gabriel Boric.

Al respecto, Matthei indicó en Mucho Gusto de Mega que “a mí no me gustan esas filtraciones que quieres que te diga”.

La ex alcaldesa de Providencia planteó que “desde siempre me ha parecido que una cosa es la investigación de posibles delitos y otra cosa son las conversaciones que son de cahuines, que me parece que debieran estar en otro ámbito”.

Evelyn Matthei hizo hincapié en las constantes filtraciones surgidas desde el Ministerio Público en diversos casos de connotación pública, apuntando que “esto se ha filtrado hace mucho tiempo y lo que lo sucede es que algunos se alegran mucho cuando se filtra de un lado y se indignan cuando se filtra del otro lado. Y yo creo que debiéramos tener en realidad una actitud de que eso no es aceptable”.

Junto con ello, puso énfasis en que el presidente Boric “se haya referido a esto, él debiera estar por encima. Pero además hay un evidente cambio en su actitud (tras los chats), yo tengo hartos años ya en esto, entonces uno dice, ¿no se habrá enterado de algo más que lo haya hecho cambiar de actitud? La verdad es que no lo sanemos. Pero yo creo que Karol Cariola no tenía otra que renunciar y probablemente es mejor que lo hubiera hecho al principio”.

“Lo que parecía como una amistad, como un grupo joven que habían llegado todos juntos, había mucho cariño, en realidad no lo hay tanto”, planteó Matthei sobre la relación entre el jefe de Estado y la diputada Karol Cariola.