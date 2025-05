Ley de Fraccionamiento: Fidel Espinoza provoca quiebre con el oficialismo al separar votación de la cuota de la merluza

La Moneda corre serio peligro que la cuota de la merluza no logre superar la votación en ambas cámaras, dilatando aún más el despacho de la Ley de Fraccionamiento.

La Comisión Mixta que analiza la Ley de Fraccionamiento vivió un acalorado debate, luego que la instancia decidiera votar por separado la polémica cuota de la merluza común, propuesta impulsada por el senador Fidel Espinoza (PS), causando un quiebre con el resto de los parlamentarios oficialistas presentes.

Esto, luego que el ministro de Economía, Nicolás Grau, solicitara la unanimidad para volver a votar la cuota de extracción de la merluza, tras conocerse que las cifras que dio en su momento la Subsecretaría de Pesca eran inexactas, la que quedó en un 52% de la cuota para los pescadores y el 48% al sector industrial.

“Acá no hubo mentiras ni engaños sino imprecisiones. Los parlamentarios tenían claro lo que debían votar, ahora si este dato influyó o no en su votación, no hay como saberlo”, indicó el titular de Economía.

Por su parte, el cuestionado subsecretario Julio Salas sostuvo que “en la sesión aludida se nos preguntó si la industria pescaba el total de su cuota y eso es efectivo mirando las estadísticas acumuladas, pero no, año a año (…) Lejos de haber mala fe, hablamos de un error de forma y me corresponde a mi asumir la responsabilidad”.

Pero la intención de Grau encontró el rechazo de, entre otros, el diputado Jorge Brito (FA), que aseveró que “ha costado mucho sacar de la Cámara la nueva ley de pesca. Se tuvo que dividir y avanzar solo el fraccionamiento. Quisiéramos que el Ministerio de Economía hubiera respetado el acuerdo que suscribió hace un par de días, pero como eso ya no ocurrió, vemos con mucha preocupación, como en este Congreso, en este momento, se intenta revivir la ley Longueira, una ley hecha a la medida de determinadas empresas”.

Frente a esta situación, el senador Fidel Espinoza (PS) decretó la votación por separado de la cuota del recurso pesquero, siendo aprobada por seis votos a favor y cuatro en contra, todos del oficialismo.

La diputada Daniella Cicardini (PS) lamentó lo sucedido en la Comisión Mixta, “porque creo que este es un error estratégico, esto pone en riesgo algo que mayoritariamente hemos dicho en esta sesión, que hay voluntades de poder subsanar el error cometido, pero siento de que acá hay más interés de sacar réditos políticos”.

