Claudio Orrego defiende sesiones de coaching pagadas por GORE y apunta contra quienes buscan su destitución

El gobernador metropolitano, Claudio Orrego, defendió este miércoles su gestión ante el GORE y descartó eventuales irregularidades en el uso de 31 millones de pesos, que según un informe de la Contraloría General de la República (CGR) habrían sido utilizados en su campaña de reelección.

En la sesión plenaria, la autoridad regional debió responder a los cuestionamientos en torno al reporte del órgano contralor, que cuestionó el millonario gasto en un coaching por parte de la empresa Vera y Asociados.

Durante la cita de Orrego con los consejeros regionales se discutieron diversos proyectos y también se aprobó la creación de una Comisión de Ética para estudiar casos como el de gastos que puedan ser considerados irregulares, según apuntó La Tercera.

Sin embargo, el punto fuerte de la sesión del GORE se centró en el informe de la Contraloría, oportunidad en la que el gobernador metropolitano se defendió de los cuestionamientos.

Qué dijo Claudio Orrego durante la sesión del GORE

Al abordar el supuesto uso de recursos públicos en su campaña de reelección, Claudio Orrego les planteó a los consejeros que “he dicho categóricamente muchas veces: yo sí hice estudios para mi campaña. Yo sí financié mi campaña. Y lo hice con fondos de dos créditos públicos que pedí en la plaza, que rendí al Servel y que además fueron aprobados“.

Además, defendió su gestión y recalcó que todo lo que hace está sujeto a control tanto por parte de los consejeros como por la CGR.

“De las 14 observaciones planteadas por Contraloría, cuatro ya fueron corregidas y diez están en proceso de mejora“, planteó. Y explicó que “desde 2021 se han invertido $608 millones en desarrollo organizacional del GORE, incluyendo asesorías de Vera y Asociados, contratadas en 10 ocasiones por un total de $232 millones“.

Tras rechazar nuevamente que dichas asesorías tuvieran fines políticos, Claudio Orrego aseveró que $58 millones de ese total se usaron para cubrir “aspectos logísticos, y el resto correspondió a actividades como jornadas de planificación, coaching para directivos y evaluaciones psicolaborales“.

El gobernador criticó a los consejeros que promueven su destitución

Una vez culminada la sesión, el gobernador respondió las preguntas de la prensa presente en el lugar y criticó la idea de los consejeros del Partido Republicano de promover su destitución.

“Una autoridad elegida democráticamente tiene que ser capaz de ejercer su labor. Caso distinto es que, si se le comprueba la comisión de un delito. Por supuesto, yo tendré que responder ante la ciudadanía que me eligió, si a mí se me acusa y se me condena respecto de algo“, planteó.

“¿Están hoy día dadas las circunstancias para pedir la destitución no solamente mía o de otra autoridad?“, preguntó, y él mismo respondió con un categórico: “No”.

Lo anterior, debido a que según recalcó, “no hay ni siquiera una acusación ni una sanción” luego del informe emitido por la Contraloría General de la República.