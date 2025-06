Se mantiene en Hacienda: Marcel reitera que no ha conversado sobre su eventual renuncia con La Moneda

Esta semana, Carolina Tohá y Evelyn Matthei fueron protagonistas de cara al sector privado de dos importantes encuentros. Este miércoles tuvieron un debate, por momentos áspero, en Icare, donde hablaron sobre permisología.

Este jueves fue el turno de sus representantes económicos en un multitudinario seminario del Banco Santander en el Club El Golf 50. Hasta la cita llegaron los representantes del equipo económico de la candidata Carolina Tohá, el economista Pablo García, y el ex ministro de Hacienda, asesor de Evelyn Matthei, Ignacio Briones.

Pero los fuegos los abrió el ministro de Hacienda, Mario Marcel. En el encuentro, bautizado como Es el momento de hablar de Chile, el secretario de Estado repasó la performance económica del Gobierno, destacando que hacia mediados de 2025 el crecimiento podría llegar hasta el 3 %.

Marcel habló de la proactividad y la necesidad de empujar el crecimiento, lo que fue seguido con atención por los más de 200 asistentes al evento. Al final, y saliéndose un poco del molde, el titular de Hacienda se dio un gusto.

Su PPT consideraba una última lámina con unas manos alzadas, donde el título era “No fueron protagonistas esta temporada”, acompañado de una serie de frases que giraban en torno a pronósticos negativos sobre la economía y la ruta del gobierno.

“Simplemente cierro con algo que muchas veces estuvo en nuestras discusiones anteriores y que hoy día ya no está. Así como hay temporadas en las series de Netflix y otras plataformas, hay cosas que no estuvieron en esta temporada: la recesión —ya no hablamos de recesión, ya no hubo—, quiebra de las Isapres, dólar a luca, quinto retiro, la convención constitucional, el sexto retiro, el auto préstamo, la estanflación, el gasto público desatado, la conflictividad social, la inflación en dos dígitos, la fuga de capitales, el consejo constitucional y la idea de la nacionalización del litio. Todo eso ya quedó en temporadas anteriores. No es parte de nuestra discusión hoy día y por eso es bueno que estemos aquí”.

El NO a la renuncia

El secretario de Estado no tuvo apuro en retirarse del evento, pero sí salió al lobby en cuanto terminó su presentación, cuando los representantes de la candidatura de Matthei y Tohá tomaron palco en el encuentro.

Mientras Briones (comando de Matthei) y García (comando de Tohá) debatían ideas de las propuestas económicas de las candidatas, Marcel conversó con algunos asistentes y contestó preguntas de los medios.

Y ante la pregunta de EL DÍNAMO respecto a si ha conversado con el presidente de la República, Gabriel Boric, sobre una posible renuncia, la respuesta fue un contundente “No”.

Hace dos semanas, consultado sobre eventuales conflictos de interés si Tohá, su pareja, resulta elegida para ocupar la papeleta de las elecciones presidenciales, Marcel dijo que “cada día tiene su afán”. Mientras tanto, Chile Vamos ha señalado que el ministro debe renunciar.