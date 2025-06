Carolina Tohá “saca las garras” ante Evelyn Matthei con promesas de crecimiento económico en encuentro empresarial

La candidata presidencial del oficialismo, Carolina Tohá, atraviesa días clave en su carrera por llegar a La Moneda.

Ayer, un reportaje de EL DÍNAMO consignó el cambio de tono que los partidos que la apoyan han comenzado a pedirle a la ex ministra del Interior, y esta mañana esa línea programática se profundizó frente a un público que es crítico con la gestión del gobierno: los empresarios.

En pleno corazón de Sanhattan, en la sede de Icare en El Golf, Tohá se enfrentó a las propuestas económicas de Evelyn Matthei. “Van a sentirse las diferencias”, dijo al abrir los fuegos frente a la audiencia compuesta por empresarios, economistas y asesores políticos.

El sector privado aplaudió con decisión a la candidata de derecha, mientras que Tohá fue acompañada por un nutrido grupo de adherentes. Los ex ministros Sergio Espejo, Marcelo Tokman, Ana Lya Uriarte y el diputado Vlado Mirosevic la acompañaron de público.

El cara a cara

Cerca de las ocho de la mañana, el presidente de Icare y controlador de Sky Airline, Holger Paulmann, comenzó a dar la bienvenida a los asistentes que llegaron al círculo empresarial con el fin de escuchar la propuesta del centro de pensamiento Horizontal.

Los ex ministros del segundo gobierno de Sebastián Piñera, Ignacio Briones y Juan Carlos Jobet, iniciaron la discusión planteando una serie de propuestas desde la mirada de la permisología para destrabar el crecimiento.

Jobet bromeó al señalar que Briones estaba en el podio “más a la izquierda”, lo que desató la risa del público. Tras presentar la propuesta del think tank, el coordinador de Regulación del Ministerio de Hacienda repasó las ideas, pero la expectativa estaba sobre la dupla Matthei-Tohá.

Las candidatas tuvieron tres minutos cada una para responder cuatro preguntas respecto a cómo destrabar el esquivo crecimiento económico y los permisos sectoriales. Y si bien Evelyn Matthei se mostró más calma, Tohá demostró que ve en el sector privado un público duro de roer.

Lo primero fue hacerse cargo de las críticas de la dupla Briones-Jobet a la trayectoria económica del gobierno. “Estoy en la recta final de una elección y la diferencia se va a sentir”, dijo Tohá al abrir los fuegos.

“Vengo de un sector progresista que cree en el crecimiento económico. No es un descubrimiento de los últimos 15 minutos y no creemos que se va a dar solo”, agregó la candidata, quien destacó que “Chile no está en un marasmo”.

Tohá manifestó que “pareciera que algunos tienen nostalgia” de la receta del crecimiento de los años 80. “No podemos transformarlo en una competencia de quién tiene el número más alto”, aseguró, aunque se comprometió con la cifra de lograr un crecimiento económico del 4% y apostó a que en dos décadas Chile pueda duplicar el ingreso per cápita.

La ex alcaldesa de Providencia tomó la palabra y aseveró que su propuesta se basa en un avance del PIB de 4% tendencial, instalado al final de un eventual gobierno.

Además, comprometió ante el empresariado una baja del impuesto de primera categoría del 27% al 23%, y en una década hasta el 18%, apostando a tener “dos o tres gobiernos seguidos” de su sector.

“Si tenemos los impuestos más altos de la OCDE no vamos a tener muchas inversiones. Eso no es un problema de irnos a los noventa, sino de compararnos con el resto del mundo”, dijo la representante de Chile Vamos.

Sin enojarse

Ambas candidatas fueron respondiendo las preguntas que les realizó la past president de Icare, Karen Thal. Matthei criticó aspectos como la ley de patrimonios y proyectos como el de concesiones pesqueras, que dijo espera que no se aprueben, pues no reman en la dirección correcta.

Tohá continuó con un tono severo en relación con algunos problemas de eficiencia del Estado, que aseguró está, literalmente, “colapsado” en muchos aspectos. Pero volvió a llevar la pelota a la cancha de la derecha.

Una de las diferencias se dio en cuanto a la propuesta de Horizontal de plantear una permisología base cero (un sistema que agiliza y simplifica gestiones). Si bien Matthei dijo estar de acuerdo, Tohá señaló que se deben gestionar mejoras sobre la base existente.

“(El problema) no está en los funcionarios con ideología. Lo que dice Evelyn da la idea de que es saquemos a los de izquierda, pongamos a los de derecha y ahí vamos a andar bien. La verdad: primero, no va a pasar; segundo, ha habido varios gobiernos de derecha y no ha pasado, y ese no es el problema. Hay una lógica, una cultura del Estado que son obstáculos a la gestión”, la emplazó.

Matthei tomó la posta y le recomendó que “no se enoje. No estoy peleando con ella. No estoy peleando con este gobierno, no estoy peleando con nadie. Quiero sacar este país adelante”, y le pidió que no distorsione los argumentos.

“En ningún momento dije que había que echar a la gente de izquierda. Hay gente de izquierda que ha hecho muy bien su trabajo. Mi secretaria en el Ministerio del Trabajo la había contratado Osvaldo Andrade (…) y funcionó fantástico”, le dijo Matthei, y agregó que es clave “no caricaturizar lo que dice el otro”.