Presidente de la Cámara descarta renunciar por viajes a EEUU: “No tiene que ver con licencias médicas”

José Miguel Castro (RN) no descartó nuevas salidas al exterior, aseverando que “no es poco ético”.

José Miguel Castro (RN), presidente de la Cámara de Diputados, se refirió a la polémica por sus viajes al extranjero en medio de la semana distrital, dejando en claro que no dejara su puesto al frente de la mesa de la Corporación.

Tras el reportaje de MegaNoticias que dio cuenta de sus salidas a Estados Unidos para celebrar las fiestas de fin de año entre 2022 y 2023, a lo que se sumaron otros viajes en septiembre, Castro dejó en claro que su situación “no tiene nada que ver, en absoluto, con licencias médicas, con permisos no otorgados”.

El presidente de la Cámara aseveró que “lo que se hizo fue pedir un permiso que se me fue otorgado, como corresponde al reglamento de la Cámara, y pedir los días sin goce de sueldo que amerita”.

Castro reiteró que “no hay absolutamente nada que ocultar”, reconociendo que “si es un privilegio el poder salir en algún momento en que te dan o no te dan vacaciones (…). Por supuesto que es un privilegio, porque nosotros no tenemos jefe. Como no tenemos jefe, lo que hacemos es pedir permiso cuando uno sale“.

Consultado sobre las críticas recibidas al interior de la Cámara de Diputados, el presidente de la Corporación recalcó que “la forma de criticar que puede tener un diputado es a través de las acciones”.

“Si considera que lo he hecho mal, lléveme a Ética. Y vamos a tener que llevar a todas las personas que han cumplido con el deber de informar. No tengo ningún problema”, puntualizando que “si yo tengo que pedir por razones personales otro permiso, por supuesto que lo haría (…) Pedir un permiso en base a lo que es la regulación no es poco ético”.