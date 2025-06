¿Combatir la evasión o que paguen impuestos los que ganan menos de $900 mil?: la propuesta que salió a aclarar Tohá tras fuerte cruce con Winter

En Chile, el sistema tributario es un arma habitual en los debates electorales. La reforma tributaria impulsada por Michelle Bachelet le valió críticas al oficialismo durante varios años y el reciente rechazo legislativo a la propuesta impositiva del gobierno de Gabriel Boric aún le pesa al Ejecutivo.

El tema, extremadamente sensible, llevó al comando del candidato del Frente Amplio (FA), Gonzalo Winter, a sacar las garras durante el debate televisado por TVN ayer en contra de Carolina Tohá y una posible idea de sumar nuevos contribuyentes al sistema. En específico, dijo Winter, los de menores ingresos.

La jefa de campaña de Winter, Gael Yeomans, utilizó la red social X para —replicando una publicación de El Mercurio— asegurar que Carolina Tohá propondría elevar la base imponible a personas actualmente exentas del pago de impuestos, lo que desató la polémica, y fue replicado de inmediato por la candidata del Socialismo Democrático.

En resumen, el Frente Amplio acusó que la candidata oficialista propondría que más personas paguen tributos, lo que afectaría a quienes hoy tienen un sueldo imponible inferior a $908 mil pesos, y que actualmente están exentos del impuesto a la renta.

“Evidentemente, la idea de ampliar la base dice relación con que las personas exentas (que ganan menos de $900 mil mensuales, aproximadamente) comiencen a pagar impuesto a la renta”, escribió en X Andrés Couble, secretario general del Frente Amplio.

El diputado del FA, Andrés Giordano, también avivó el debate en redes sociales, republicando las declaraciones de Tohá en el programa y agregando: “Tohá negó haber propuesto aumentar la base tributaria que paga el impuesto a la renta ante la pregunta de Gonzalo Winter. Lo cierto es que lo dijo, y al final del video podrás ver la cuña en El Mercurio que lo demuestra. Esclavos de nuestras palabras y amos de nuestros silencios”.

Al término del debate, Tohá aseguró: “He dicho siempre y he aclarado que en Chile no se puede cambiar la base exenta mientras sigan existiendo los niveles de evasión actuales. En nuestro programa no hay ninguna idea de ese tipo, ninguno de nuestros voceros lo ha planteado, y yo tampoco.”

En efecto, en el programa de la candidata publicado tanto en su página web como en el Servel, la referencia al tema tributario es general y señala que se buscarán “fiscalizaciones que aseguren un pago justo de impuestos, priorizando áreas donde existe espacio para mejorar la recaudación.”

“El sistema tributario debe ser capaz de recaudar sin frustrar la iniciativa y la inversión. En tal sentido, reactivaremos el proyecto de rebaja compensada del impuesto de primera categoría bloqueado por la derecha, reduciendo la carga sobre las empresas que generan empleo y producción y elevándola para las personas de mayores ingresos, que siendo partícipes de las rentas de las empresas, eluden sus obligaciones ocultando esas rentas en complejas arquitecturas societarias. Evaluaremos asimismo el tratamiento tributario de conglomerados económicos, así como de utilidades extraordinarias en industrias cuyas regulaciones garantizan ya un retorno razonable sobre el capital”, agrega el documento.

La posterior respuesta de Tohá a Winter sobre impuestos

El analista político Marco Moreno comentó a EL DÍNAMO que los candidatos oficialistas abordan la discusión tributaria desde una mirada más técnica que política.

“En un contexto de voto voluntario, hablar de impuestos sin conexión con la vida cotidiana difícilmente moviliza. Además, el programa de gobierno en esta materia aún no existe y se definirá después de la primaria, lo que deja la sensación de un debate más declarativo que sustantivo. Mucho tecnicismo, poco relato”, señaló.

Consultada por EL DÍNAMO, desde el equipo de campaña de la candidata profundizaron en dicha postura, que es opuesta a lo planteado por Gonzalo Winter.

“Quiero reafirmar con total claridad que nuestro programa no contempla bajar la renta exenta de pago de impuestos. Cualquiera lo puede revisar en el programa publicado en el Servel. Yo misma he aclarado el punto en diversas intervenciones, incluyendo el debate de Radio Pauta y ayer en TVN. En todas esas ocasiones he afirmado que no se debiera discutir la ampliación de la base tributaria mientras no se resuelva el problema de la evasión y la elusión, que implica que los grupos de mayores ingresos no están cumpliendo sus obligaciones tributarias. Lo primero y más urgente es que todos, especialmente quienes tienen mayores ingresos, paguen lo que les corresponde. Esa es una condición previa e imprescindible para abrir el debate de la base imponible”.



Consultada sobre el pantallazo que fue compartido por el equipo de campaña de Winter, Tohá aseguró que “sé que una publicación anterior en un diario se ha usado para intentar instalar una idea falsa. Es cierto que, por el orden en que fue redactada, la frase podría prestarse a malentendido, pero ese mismo texto aclara que la discusión sobre ampliar la base tributaria solo será posible si se controla la evasión y la elusión. E incluso señala que eso es un imperativo ético.”

“Esa ha sido siempre mi postura, la de todos mis voceros y la del equipo programático que colaboró en la elaboración de nuestro programa de gobierno, donde no encontrarán ninguna medida que plantee aumentar la carga tributaria en este sentido”, concluyó la candidata del Socialismo Democrático.

¿Quiénes ganan menos de $900 mil en Chile?

El debate sobre ampliar la base exenta de impuestos es especialmente sensible. En Chile, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) entregados en 2024 -basados en cifras de 2023-, el ingreso laboral promedio es de $826.535 mensuales.

“El ingreso mediano fue de $582.559 al mes. Esto significa que el 50% de quienes trabajan en el país perciben ingresos iguales o inferiores a ese monto”, indican las cifras del INE.

El impuesto al trabajo está regido por el Impuesto Único de Segunda Categoría, que se aplica a sueldos, salarios y pensiones. Es un tributo progresivo que se paga mensualmente por todas aquellas personas que perciben rentas del ejercicio de una actividad laboral dependiente y cuyo monto mensual excede las 13,5 UTM.

El cobro se inicia con una tasa de 2,20% para quienes ganan entre $908.469 y $2.018.820 imponibles. A partir de ahí, las tasas aumentan progresivamente hasta alcanzar un 27,4% en sueldos superiores a $20,8 millones mensuales.